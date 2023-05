Asturias se queda sin raza exclusiva de caballos hispano-bretón. El Tribunal Superior de Justicia del Principado anuló la resolución de la Consejería de Medio Rural de marzo de 2021 con la que se pretendía crear un libro genealógico de dicha raza en la región, cuyo funcionamiento iba a ser encomendado a la Asociación de Criadores de Ganado Equino de la Montaña Asturiana. Tras la publicación en el boletín regional (Bopa), tal iniciativa queda anulada.

Fue el Ministerio de Agricultura y Pesca el que recurrió en septiembre de 2021 la creación del libro en Asturias al considerar que la comunidad no es competente para tal fin, ya que la raza no es exclusiva del Principado, entre otros asuntos. La Asociación de Criadores había renunciado a que se reconociera una raza particular de Asturias, algo que creen que beneficiaría la comercialización.