"El PSOE ha fallado, no ha sido la legislatura del cambio", proclama IU

Con "vocación de permanencia, de gobernar y de poner los cimientos de Sumar" en la región, Convocatoria por Asturias echó a andar hacia el 28 de mayo desde el lugar en el que comenzó la revuelta popular asturiana contra la invasión francesa de 1808. En la Corrada del Obispo de Oviedo, a las puertas de lo que hoy es la sede del Palacio Arzobispal y hace 215 años lo era de la Junta General, el candidato de la coalición electoral que lidera IU, Ovidio Zapico, presentó la lista que junta a IU con Más País, Izquierda Asturiana y otras organizaciones como Recortes Cero remarcando su propósito de ser reflejo de "la pluralidad de la izquierda en Asturias".

Es la confluencia sin Podemos y la pretensión de entrar a compartir el Gobierno les viene de la convicción, dice, de que la recién terminada "no ha sido la legislatura del cambio que se nos prometió. El PSOE ha fallado de forma rotunda en ese objetivo y nada nos hace pensar que lo pueda lograr en solitario en la próxima". Zapico marca el camino mirando al declive demográfico, a la industria, el empleo y la política empresarial y propone hablar de "derechos y servicios públicos que no pasan por su mejor momento" y empieza pidiendo "un gran pacto por la atención primaria". Da por hecho ya, mientras, que "la derecha no va a gobernar en Asturias, que Diego Canga y el PP no van a sumar los diputados suficientes" y que eso es "un motivo de satisfacción".

Xabel Vegas, líder de Más País y número tres de la lista, pone el acento en el nacimiento de un espacio que quiere prolongarse más allá del 28M y ser reflejo "de la pluralidad de la sociedad y el espacio progresista". Faustino Zapico, número siete, secretario general de Izquierda Asturiana, se agarra al simbolismo del escenario de la presentación, esta plaza en la que hace 215 años "empezó la ‘revolución de mayo’ con el pueblo pidiendo a los diputados que se pusieran al servicio de los ciudadanos. Este mensaje es el que tenemos que transmitir a la sociedad".