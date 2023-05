"Quedé como terrorista por pasar por allí", dice un pastor del Cuera

El pastor Ángel Fernández Muñiz está investigado por el incendio de un prado en la sierra del Cuera, en Llanes, ocurrido en marzo del año pasado. Vecino de la localidad La Borbolla, niega haber prendido el incendio, que quemó una superficie ridícula, 20 áreas (0,2 hectáreas). Sostiene que cuando se produjo el incendio estaba a mucha distancia y que ha quedado fichado solo por pasar por donde se produjo el fuego, sin que nadie le viese prenderlo ni le encontrasen acelerantes. Ahora teme las consecuencias económicas que conllevaría una condena. No entiende cómo las administraciones pueden formular acusaciones tan poco fundadas y denuncia una auténtica persecución a los ganaderos.

"En la finca tenía echado herbicida. Todavía no había pedido permiso para la quema. Y de manos a boca me veo acusado de prenderle fuego. El 23 de marzo (del año pasado) me llama mi mujer y me pregunta: ‘¿Dónde estás? Vino a casa el Seprona y dijeron que quemó el prau de la cuesta’. Cuando encontré luego a los del Seprona me dijeron: ‘Si lo quemáis, no os marchéis’. Pero yo no prendí nada. Estaba dando de comer a las cabras", rememoró.

Llevar un testigo

Y añadió: "De donde tengo yo los animales hasta la finca hay tres kilómetros y medio, y por el lugar del fuego solo paso a las siete de la mañana y a las diez de la noche". En junio le dieron la sorpresa de que le llamaban a declarar al cuartel de Llanes a él y a su hijo. "Libraron al chaval mío, pero a mí me llamaron a declarar al Juzgado para el 1 de marzo. Como hubo huelga, no pude", añadió.

"¿Cómo puedo demostrar que soy inocente? Vamos a tener que llevar con nosotros un testigo las 24 horas para que no nos acusen de los incendios. Tengo vecinos a los que les piden 19 meses de cárcel porque las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales (BRIPAS) dicen que el fuego empezó donde él tiene las vacas, y es mentira que empezase ahí. No sé si lo hacen por desconocimiento o por mala fe. El Seprona recibe órdenes. Hay una persecución clara y flagrante a los ganaderos", se quejó. Ángel Fernández asegura que no se ha investigado a otras personas que podrían haber prendido el fuego. Y añade que fueron a por él, "porque estaban revueltos porque había quemado antes una repoblación".

Pérdida importante

Las consecuencias en caso de condena pueden ser importantes. "Estoy vendiendo corderos a la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, y si nos condenan por poner veneno o por incendio, nos expulsan", confesó.

"Al juicio pienso ir sin abogado ni procurador. Nos hace mucha falta el dinero para la comida de los animales, no podemos desperdiciar un euro", explicó. "No quiero llevar testigos, no vaya a haber represalias. No los quiero comprometer", aseguró, temeroso de ser condenado "por algo que no hice". Este pastor tiene grabado a fuego el momento en el que la Guardia Civil le detuvo. "Quedé fichado como un delincuente, como un terrorista. Me hicieron fotos de frente y de perfil, sin ser condenado. Es algo que te da mucha rabia. ¿Cómo podemos llegar a esta situación? Es una dictadura. Simplemente por el hecho de estar, por pasar, porque el fuego termina donde tienes las vacas", se quejó. Y finalizó con una petición a los políticos: "Tienen que cambiar las leyes para acabar con este calvario".