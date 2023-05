Vox caldea la campaña con insultos a cargos socialistas

El diputado nacional de Vox José María Sánchez elevó ayer varios grados el tono de la campaña con insultos gruesos a cargos socialistas, llamando "aquella imbécil que fue ministra" a la actual embajadora ante la Santa Sede –a la que no citó por el nombre– Isabel Celaá y refiriéndose a los miembros del gobierno central, cuya legitimidad puso en cuestión, como "estos majaderos que nos gobiernan", enumerando este diputado –juez de carrera– una retahíla de "leyes inmorales que no tenemos por qué aceptar en una sociedad libre", como la de eutanasia, el aborto, la ley orgánica de protección a la infancia y a la adolescencia "votada por el PP" o la ley de igualdad de trato para los residentes ilegales en España, además de la ley trans y la del "sí es sí". Como estrella invitada en el acto de campaña que ayer organizó el partido en un hotel gijonés, el diputado fue el último en intervenir, presentado por la candidata a la presidencia del Principado, Carolina López, como "un valiente".

El diputado también hizo un llamamiento a las bases del partido para convencer a los votantes del PP que opten por dar su apoyo a Vox en las urnas para garantizar que se produzcan pactos de gobierno con el PP, dado que los populares optarán por socios distintos si tienen alternativa, recordando los acuerdos que en el Congreso tuvo con partidos nacionalistas.

El escenario, en el que se congregó un buen número de partidarios de Vox, no es el que había elegido esta formación política para el evento. Inicialmente la convocatoria se había hecho a las puertas de la plaza de toros de El Bibio, emplazamiento simbólico ante la encendida defensa por parte de Vox de la recuperación de las corridas de toros en Gijón. El presidente de Vox Asturias y también diputado en el Congreso, José María Figaredo, explicó que el Ayuntamiento de Gijón les había comunicado horas antes que no podían hacer allí el acto por "la protección arquitectónica de la plaza" y apeló a la cabeza de cartel de Vox en las municipales gijonesas, Sara Álvarez Rouco, para "cuando estéis en el gobierno (de Gijón) no toméis decisiones tan arbitrarias", idea en la que también incidieron tanto la candidata gijonesa como la autonómica.

La aspirante a la presidencia del Principado consideró que los asturianos sufren "políticos nefastos", lanzando dardos tanto al gobierno regional como al PP y Foro Asturias. "El PP y el PSOE son lo mismo", llegó a decir, mientras que a Foro Asturias le reprochó que "ley tras ley va cambiando su discurso, ahora con la defensa de la llingua".

Para Vox la llingua es uno de los "chiringuitos" del gobierno regional, además de "un atentado contra nuestra cultura" en referencia a la pluralidad de "bables" en la región, resaltando que mientras para la llingua sí hay dinero, "para infraestructuras, servicios o telecomunicaciones, no"

Una de las propuestas en la que insistieron todos los intervinientes fue la bajada de impuestos, defendiendo que esa medida es compatible con mantener la calidad de los servicios públicos, recortando gasto de los "chiringuitos como la llingua o la agenda 2030". El acto concluyó haciendo sonar el himno de España.