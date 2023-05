Alarma por el aumento de brotes de sarna humana, con alto impacto en geriátricos

Miles de asturianos han sufrido escabiosis en los últimos tres años. La sarna humana, con sus insidiosos picores en diversas zonas del cuerpo, ha reaparecido con virulencia en el Principado. Y lo ha hecho coincidiendo justamente con la pandemia de covid-19: desde el año 2020 hasta el momento actual. Las residencias de mayores son los espacios con mayor volumen de brotes, lo que está obligando a los técnicos de la Dirección General de Salud Pública –que son alertados desde los hospitales– a actuar para cortar las cadenas de contagios de una manera similar a la que se aplicaba a las infecciones por coronavirus. También en los hogares, entre la población de a pie, se registran numerosos casos.

Los médicos están muy sorprendidos. "Cuando empecé a hacer la especialidad, en 2001, podías ver cuatro casos al año, y ahora puedes encontrarte cuatro a la semana", explica Lucía Palacio Aller, jefa de Dermatología del Hospital de Cabueñes (Gijón). En similares términos se expresa María López-Escobar García, dermatóloga que ejerce en el Hospital Monte Naranco (Oviedo): "En mis 23 años de carrera, la prevalencia actual es la mayor que he visto".

El citado fenómeno se está verificando en todo el país. La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) –entidad que agrupa a la práctica totalidad de los dermatólogos del territorio nacional– estima que la incidencia de la escabiosis lleva aumentando desde hace tres años a un ritmo del 20 por ciento anual. La infestación producida por el ácaro "Sarcoptes scabiei" es altamente transmisible. En consecuencia, nos hallamos ante "un problema de salud pública muy importante y muy complicado", destaca la doctora Palacio.

La especialista gijonesa considera capital que los afectados asimilen una idea: "Para tratar a un paciente con eficacia es necesario tratar al paciente y a todos los contactos íntimos y estrechos que ha tenido en los últimos tres meses". Eso incluye –agrega la doctora Palacio– "a todos los convivientes y a todas las personas con las que se ha abrazado o ha compartido camas aun sin mantener relaciones sexuales, también a aquellos que ya han sido tratados o que no sufren picores".

Esta actitud preventiva obedece a la posibilidad de que alguien se contagie en un momento dado y que no empiece a percibir los picores hasta dos meses después. "En ese intervalo de tiempo puede estar contagiando", advierte la jefa de Dermatología de Cabueñes. Los especialistas recomiendan que "ante la mínima sospecha" se acuda al médico, ya que "el tratamiento adecuado y precoz constituye el arma más eficaz para curar la enfermedad y evitar su transmisión a otras personas".

Conviene reseñar que, frente a un concepto muy arraigado y estigmatizante, la sarna no está vinculada con la suciedad. "La escabiosis no implica malos hábitos de higiene. Se transmite más fácilmente en lugares donde viven muchas personas, como las residencias de mayores, o entre personas de la población general con mayor contacto físico", asevera María López-Escobar. "Las duchas o baños habituales no previenen el contagio", puntualiza Eliseo Martínez, coordinador del Grupo de Epidemiología y Promoción de la Salud de la AEDV.

Otro mito que los expertos descartan: "Los probadores de ropa no se consideran una vía de transmisión de la escabiosis", asevera Eliseo Martínez.

Y una tercera aclaración: las mascotas no contagian la sarna a los humanos. Los ácaros de la sarna que afectan a los animales no sobreviven ni se reproducen en las personas.

Los expertos llevan tiempo tratando de averiguar los motivos del aumento de casos, pero aún no han alcanzado ninguna conclusión sólida. Lo cierto es que el incremento de casos de sarna se inició con la llegada del virus SARS-CoV-2. "Desde los confinamientos aumentó muchísimo, pero no por el coronavirus, sino, en todo caso, por una convivencia más íntima", indica Lucía Palacio.

Los brotes son más frecuentes en invierno que en verano. Este dato se deduce del consumo de fármacos. Puede deberse al uso de más ropa o al hecho de estar más tiempo en casa. Algunos epidemiólogos apuntan la posibilidad de que esté influyendo un menor recurso al lavado de ropa con agua caliente debido al elevado precio de la electricidad. La acción de eficacia demostrada consiste en lavar la ropa de vestir, las toallas y la ropa de cama a más de 60 grados. El calor mata los ácaros y sus huevos. Como complemento, puede introducirse la ropa en bolsas de plástico durante 72 horas: en ese plazo, el germen se muere por inanición.

La sarna o escabiosis "nunca ha sido objeto de especial interés para la investigación, por considerarse una enfermedad inofensiva", afirma Cristina Galván, dermatóloga del Hospital Universitario de Móstoles (Madrid). Ciertamente, el ácaro "no invade más allá de la epidermis, no es un germen invasor, y tampoco compromete órganos internos". Sin embargo, añade la especialista madrileña, el germen "produce una gran morbilidad, con grave alteración de la calidad de vida, puesto que impide el sueño y su rascado mantenido causa efracciones en la piel, que pueden sufrir sobre-infección bacteriana". Los picores suelen ser más insoportables por las noches. En enfermos inmunodeprimidos, pueden surgir casos más graves, conocidos como "sarna noruega", provocada por la infestación masiva del parásito y que genera placas costrosas diseminadas por toda la piel.

El ácaro que provoca la sarna hace surcos debajo de la piel. Una vez que se pasa y se consigue curarla, resulta posible infectarse al día siguiente, porque no genera ningún tipo de inmunidad. "Cuando está tan diseminada, es complicadísimo combatirla porque, aunque tratemos a la gente, si se vuelven a contagiar vuelven a pasarla. Y cuando alguien vuelve a contagiarse hay que volver a hacer el tratamiento a todos sus contactos", señala la responsable de Dermatología del Hospital de Cabueñes, centro que está participando en un estudio de ámbito nacional dirigido por la doctora Galván.

Para tratar la sarna se dispone de cremas y pastillas. A veces se dan combinadas. Las pastillas pueden generar efectos secundarios en algunos pacientes. "Contamos con tratamientos tópicos, como la permetrina o la vaselina azufrada. También con tratamientos sistémicos, como la ivermectina oral. Es engorroso, ya que todos los convivientes deben realizarlo al mismo tiempo y repetirlo a la semana. Esto, sobre todo en familias con hijos de padres separados, no siempre es fácil", explica María López-Escobar.

Los médicos dermatólogos han comenzado a observar resistencias a los tratamientos, en concreto a la permetrina.