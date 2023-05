Maestro de profesión, Manuel Iñarra (candidato de Ciudadanos a la presidencia del Principado), defendió en Madrid en un acto del partido la importancia de la educación: "No hay persona en España que no haya pasado por una escuela. ¿Cómo no va a ser la base y no vamos a pelear por tener la mejor educación posible?", se preguntó en su intervención como presentador de unas jornadas organizadas por el partido en la localidad Valdebebas, Iñarra destacó que "lo más grande en la vida" para él "es educar, cuando los padres te dejan el mayor tesoro que tienen el la vida: sus hijos".