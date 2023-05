Las organizaciones agrarias (Asaja, Coag, Uca, Usaga y Ura) han logrado sumar a Ciudadanos a su «contrato rural», un documento con seis puntos que reúnen en líneas generales las peticiones del medio rural asturiano y que fue presentado durante la protesta de finales de abril. Ciudadanos firmará el manifiesto el próximo 16 de mayo, cuando el sector vuelva a salir a la calle con una gran tractorada por las calles de Oviedo.

Los colectivos aspiran a sumar a todos los partidos con representación en la Junta, si bien PSOE, IU y Podemos no han firmado. IU se reunió días atrás con representantes de las organizaciones y descartó sumarse al considerar que hay varios puntos que no comparte. No obstante, la formación ha estado presente en la movilización de semanas atrás y trasladó su compromiso con el medio rural asturiano a los representantes, durante una reunión de más de dos horas.