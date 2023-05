Aunque no son plato de buen gusto, lo enfrentamientos entre hosteleros y clientes están a la orden del día en las redes sociales. Especialmente en las especializadas en restaurantes y alojamientos. Aunque en la mayoría de los casos las malas críticas suelen quedar sin respuesta o reciben una cordial contestación, no siempre es así. La paciencia de los empresarios, como es natural, acaba por colmarse, especialmente en los casos en los que consideran que las críticas son injustas. Y eso es lo que ha pasado entre un hostelero de Gijón y un cliente que, según su criterio, no hizo un buen juicio de su establecimiento.

La queja fue la siguiente, dejada por un cliente que decía ser "asiduo". "Hoy voy con mi mujer y como un loco sale de la cocina el dueño de este lugar y a voces me dice que se acabaron los menús", comenzó explicando, de una situación que, critica, no fue de su agrado: "Sinceramente denota muy mala educación y un no saber estar. Y máxime delante de una mujer, en este caso mi esposa". La dura crítica no terminó aquí. "En definitiva, no vayan allí porque ante todo en un establecimiento público se pide educación", concluyó. La respuesta del hostelero no se hizo esperar. "Nadie dio una voz y no meta a su esposa. En un asunto que nada tiene que ver. Y cuando quiera saber la opinión de mis empleados. Ya le llamo yo y me meto con su compañía", zanjó. Este tipo de situaciones son habituales en la red. Muchos empresarios las tildan de injustas, ya que consideran que desde estas redes sociales no se pone freno a hipotéticas reseñas falsas. Por este motivo, han pedido en numerosas ocasiones que se exija un ticket de compra o similar para permitir la publicación de este tipo de comentarios.