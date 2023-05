Así está el conflicto entre Principado y sanitarios en huelga: "Hubo un pequeño acercamiento, pero insuficiente"

En los centros de salud de Asturias cunde el hartazgo. Médicos y enfermeros están cansados de ser "el patito feo" de la sanidad y, por eso, muchos secundaron este miércoles la huelga de 48 horas que convocó el sindicato Sicepa-Usipa. La "gota que colmó el vaso", según dicen, es el reciente acuerdo de reorganización de guardias de atención primaria. "No es un tema económico, sino que nos impiden organizar nuestro tiempo libre. Ahora nos pueden llamar en cualquier momento para cubrir una incidencia. La solución siempre es hacer sobreesfuerzos", clamaron los profesionales en medio de un clima de crispación generalizado aquí y en el resto de España.

Al paro estaban (y están) llamados, hasta las 8.00 horas del viernes, el personal de atención primaria, de urgencias hospitalarias, del SAMU (ambulancias y UVI móviles) y del servicio de atención continuada (SAC), que cubre las urgencias en los centros de salud fuera de la jornada ordinaria. Para Sicepa-Usipa, cuyos representantes se reunieron esta mañana, otra vez y sin éxito, con el Servicio de Salud del Principado (Sespa) para desbloquear la huelga, el seguimiento fue un "éxito". "Estamos sorprendidos de la cantidad de gente que la secundó", afirmó a este periódico Graciela Martínez, coordinadora del sector sanitario de Usipa.

La incidencia fue mayor en los grandes centros de salud de la región, con plantillas más grandes, aunque en ningún caso fue masiva, ya que había que respetar los servicios mínimos. De hecho, el Sespa cifró el seguimiento en solo un 4,93% entre los médicos y en un 1,02% entre los enfermeros. El sindicato convocante denunció, no obstante, que los datos facilitados por el Gobierno no reflejan la realidad, puesto que los servicios mínimos están fijados sobre las plantillas orgánicas, "no reales". "De nada me sirve que sobre el papel ponga que hay 10 trabajadores cuando en verdad hay 8 y se fijan servicios mínimos de 7", se quejó Martínez.

La tercera reunión que el comité de huelga mantuvo con el Sespa desde que se anunció este paro de 48 horas fue "más de lo mismo", en palabras de la coordinadora de Usipa. No obstante, reconoció, hubo "un pequeño acercamiento", que resultó insuficiente para desconvocar la huelga al no atenderse ninguna de las reivindicaciones puestas encima de la mesa. Así las cosas, el paro no solo continuará este jueves, sino que además hay fijada una concentración para las 12.00 horas en la plaza del Carbayón de Oviedo. A ella, explicó Graciela Martínez, se podrán unir "todos aquellos que piensen que la sanidad asturiana es mejorable".

Básicamente, el motivo de la huelga son dos acuerdos recientes que fueron apoyados por los otros cinco sindicatos (SIMPA, SATSE, UGT, CCOO y CSIF): uno de aumento de retribuciones y otro de reorganización de las guardias en la red de atención primaria. Silvia Menéndez, médica de familia en el centro de salud gijonés Puerta de la Villa, explicaba a la perfección el sentir del colectivo: "No estamos aquí por un tema económico, sino porque nos merecemos un mínimo de respeto y dignidad. Antes por lo menos teníamos una serie de descansos, ahora ni eso". El pacto de reorganización les deja, según critican, "vendidos". "El documento que han firmado pone que tienes que cubrir cualquier incidencia. Yo tengo compañeros a los que han llamado a las tres menos cuarto de la tarde para decirles que se tienen que quedar a trabajar. ¿Y cuál es la incidencia? Que una guardia no está cubierta" , explicó.

En consecuencia, apuntó Irene Romero, médica de familia en el mismo centro, "no podemos organizar nuestra vida privada": "Lo mismo da que ese día tengas una boda o cualquier otro plan; te llaman cuando ellos quieren y tienes que ir". La solución pasa, incidió Silvia Menéndez, por diseñar un "servicio real de urgencias extrahospitalarias", en vez de pedir "sobreesfuerzos" a los profesionales, que ya están hartos. "La vocación llega hasta un punto", zanjó.

Pero las reivindicaciones no se quedan ahí. Con la convocatoria huelga, Sicepa-Usipa pretendía forzar al Sespa a negociar, entre otras cosas, un proceso extraordinario de carrera profesional, la reducción de las agendas de pacientes, el establecimiento de un cupo para enfermería, la exención de guardias para mayores de 55 años, la equiparación salarial para el personal de enfermería del SAC, el establecimiento de indemnizaciones por desplazamientos y dietas y de complementos de penosidad...

La médica Irene Romero profundizó en alguna de ellas: "Pedimos dedicar un mínimo de diez minutos a cada paciente". Porque ahora la atención hoy en día es bastante deficiente. "¿Qué calidad puedes ofrecer si cada dos minutos ves a un paciente?", se preguntó Lorena Fernández, enfermera y delegada sindical de Usipa. A esto se suma, avisó Romero, que con frecuencia hay que salir a domicilios para atender urgencias. "Así los pacientes acaban cabreados con nosotros por tanta espera y es imposible acabar el trabajo", afirmó.

Pablo Fuertes, enfermero del SAC, pelea por lo suyo. Él y sus compañeros llevan desde 2016 luchando por la equiparación salarial con el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP). "No queremos quitar el dinero a nadie, solo cobrar por el trabajo que realizamos, que es el mismo que desempeñan los enfermeros del SUAP", subrayó. Parece lógico: piden tener los mismos complementos por festivos y noches que los enfermeros del SUAP. Pero no llegan. "¿Qué hemos hecho mal? No lo entendemos. Ahora la Administración se escuda en que hay que reorganizar las urgencias, pero llevamos escuchando eso desde 2016", protestó.

Ante tanto descontento –además de esta huelga, hubo recientemente dos protestas multitudinarias en Oviedo y Gijón–, salió al paso el PP. La vicesecretaria general y número dos en la candidatura a las elecciones del 28M, Pilar Fernández Pardo, advirtió que "la sanidad asturiana pone en evidencia la incompetencia de Barbón para gobernar". La popular denunció la negativa del Presidente y la gerente del Sespa, Concepción Saavedra, "a negociar" con los profesionales sanitarios y por tanto a "llegar a acuerdos". "Desprecian a los trabajadores de la sanidad, rechazando sus reivindicaciones más que razonables; y les imponen unos servicios mínimos leoninos, que ni siquiera cumplen con la preceptiva publicación en el BOPA 24 horas antes", criticó.

Según Usipa, esta primera huelga no será la última. "El descontento es generalizado. Tenemos a las matronas, a los celadores... muy cabreados. Habrá más huelgas", avisó Lorena Fernández.