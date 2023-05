La Fiscalía pide sobreseer parte de la “Operación Pokémon” al considerar que las sospechas no están acreditadas

La Fiscalía del Principado de Asturias ha solicitado el sobreseimiento de parte de la llamada “Operación Pokémon”, la presunta trama vinculada a la obtención de contratos públicos mediante la figura de un conseguidor y que afectó a distintos concejos de Asturias, aunque el origen de la investigación estuvo en Galicia. Concretamente, el sobreseimiento afecta a contratos vinculados a los concejos de Tapia de Casariego, Siero y Cangas de Narcea, y también a hechos investigados relacionados con la fundación Fusba de Hunosa, el PP de San Martín del Rey Aurelio y el PP regional, concretamente por un contrato en el marco de la campaña electoral de las elecciones autonómicas de 2011.

Las partes de la “Operación Pokémon” que ahora la Fiscalía considera que no están suficientemente acreditadas y resulta imposible investigar están todas ellas relacionadas con Joaquín Fernández, quien fuera vicesecretario de Comunicación del PP asturiano, quien tenía una empresa de consultoría a través de la cual facturaba ciertas actividades.

La “Operación Pokemon” partió de unas investigaciones relacionadas con contratos de grúas en Lugo, pero posteriormente las escuchas telefónicas y la obtención de documentación terminaron con la indagación sobre decenas de operaciones vinculadas a contratos públicos de diferente naturaleza y a actividades de las personas que iban apareciendo a medida que se ampliaba la investigación.

Es en ese proceso cuando las escuchas recaen en el asturiano Joaquín Fernández, vinculado al PP regional y a varias empresas y cuyas actuaciones quedaron bajo sospecha. Pero ahora la Fiscalía considera que algunas de ellas deben quedar sobreseídas. En el marco de la investigación judicial de la operación, llevada a cabo por los agentes de Vigilancia Aduanera bajo criterio de la jueza Pilar De Lara, entonces magistrada en Lugo, Joaquín Fernández quedó señalado como un “conseguidor” de la trama, papel que no considera ahora la Fiscalía suficientemente acreditado. Se trata en concreto de los siguientes contratos.

Contrato de limpieza con el Ayuntamiento de Tapia de Casariego.

Se refería a unos contratos de limpieza que debía adjudicar el consistorio tapiego, relacionados con el mantenimiento de centros escolares. La investigación se inició tras unas escuchas telefónicas en las que, presuntamente, Joaquín Fernández hablaba con otro interlocutor sobre la posibilidad de obtener la adjudicación de un contrato de limpieza utilizando su consultora. Pero finalmente Fiscalía señala que “no aparece que se haya realizado esa consultoría, ni que esa empresa haya intervenido en una licitación, pues el contrato de limpieza y mantenimiento de los centros escolares estaba en vigor desde 1997 y continuaba estándolo en 2015”. Los hechos se produjeron con anterioridad y Joaquín Fernández fue detenido en febrero de 2013. Para la Fiscalía, no se produjo ningún hecho administrativo real que permita sospechar que se llevó a cabo lo planteado en aquella conversación intervenida.

Vinculación con una fundación de Hunosa.

La consultora de Joaquín Fernández tuvo un contrato de seis meses para servicios de gestión comercial. Se trataba de un contrato de 1.650 euros mensuales más gastos de kilometraje. Finalmente, la Fiscalía concluye que los servicios contratados fueron prestados. Los Servicios de Vigilancia Aduanera señalaron que algunos gastos de kilometraje pudieron haber sido falseados porque “algunos de los días” el investigado “se encontraba en un lugar muy alejado de donde decía estar”. En todo caso, señala la Fiscalía, el cobro indebido, aun sin estar acreditado, no superaría los 400 euros, por lo que en todo caso se trataría de un delito leve que ya habría prescrito.

Contrato de limpieza de Siero.

También en esta ocasión las investigaciones apuntaron a un posible intento de intervenir sobre un contrato de recogida de basuras en Siero, así como favorecer contratos municipales hacia la referida fundación de Hunosa. La investigación judicial de esta pieza señalaba que el supuesto “conseguidor” de la trama habría mantenido conversaciones con responsables municipales de Siero para obtener informes técnicos favorables a cierta empresa para influir en la prórroga de la concesión del contrato de limpieza. Pero un informe de la intervención municipal desaconsejaba esa decisión. Según las conversaciones telefónicas, los investigados mostraban “interés para conseguir que la interventora realizara un informe favorable y, de esta forma, lograr la aprobación de la prórroga”. De hecho, meses después, la misma funcionaria emitió un informe en el que sí reconocía que la prolongación del servicio entraba en las previsiones contractuales. La prórroga se produjo, pero la Fiscalía considera que no se ha acreditado que existiesen presiones sobre la funcionaria y que, si bien existía interés por esa decisión, no concurre ninguna circunstancia que pudiera suponer un delito penal. También en Siero se indagó si pudo haber intentos de propiciar contratos a la fundación de Hunosa con la que Joaquín Fernández tenía un vínculo comercial. La Fiscalía considera que tampoco está acreditado.

Relación con una empresa de seguridad.

Según las diligencias de la “Operación Pokémon”, Joaquín Fernández mantuvo conversaciones con el delegado en Asturias de una empresa de seguridad en las que ambos proyectan constituir una empresa conjunta. Esta empresa de seguridad había obtenido contratos en Cangas del Narcea y de la fundación de Hunosa sobre los que, según Fiscalía, no hay ningún indicio de irregularidad. “No existe en la causa ningún otro indicio que corrobore que efectivamente hubo una manipulación de la contratación en favor de esa empresa”, sostiene el escrito de la Fiscalía.

Relación con el PP de San Martín del Rey Aurelio.

Joaquín Fernández ejerció en su día como presidente del Partido Popular de San Martín del Rey Aurelio. En la investigación se puso el foco sobre la contratación de personal de limpieza de la sede, que se realizaba a través de la empresa que él mismo tenía. También el alquiler de la sede se hacía a través de esta firma. La Fiscalía señala que no constituye ningún delito en la contratación del personal (en todo caso podría haber algún tipo de infracción administrativa que habría que justificar y que ya estaría prescrita) y tampoco en el contrato de arrendamiento percibe la Fiscalía ningún delito.

Contratos de recogida de basura de Cangas del Narcea.

La Fiscalía refiere respecto a este asunto que sobre esa cuestión ya se incoaron diligencias previas en el juzgado de Cangas del Narcea, quedando prescrito.

La página web de la candidata regional del PP en 2011.

Fue este uno de los asuntos que más salpicaron al Partido Popular durante las diligencias de investigación. La cuestión se refería a la facturación para el lanzamiento de una página web de la que fuera candidata del PP en 2011, Isabel Pérez Espinosa, que recibiría Joaquín Fernández. Fiscalía sostiene que únicamente constan conversaciones telefónicas, en las que éste señalaba que el coste de la página web no debería superar los 3.000 euros pero que se habían abonado 25.000 y afirmaba conocer quién se había apropiado de la diferencia. La Fiscalía sostiene que no existió relación mercantil del PP con la empresa del investigado por lo que no queda confirmado el contenido de las conversaciones.

Entramado societario.

Otra de las sospechas sobre Joaquín Fernández se basaban en la presunta participación de una trama societaria para canalizar dinero obtenido de sus actividades, con el fin de ocultar la procedencia. A este respecto, la Fiscalía señala que “más allá de sospechas” no cabe considerar acreditado un delito de blanqueo al no haber indicios suficientes ya que no se puede determinar si ese dinero procedió de acciones irregulares o de una actividad legítima como comercial.

Con esta solicitud de sobreseimiento parte de la “Operación Pokémon”, probablemente, terminará anulada. Tras años de investigación judicial, el juzgado de Lugo de cuya plaza era titular Pilar De Lara había solicitado en octubre de 2017 una prórroga para continuar la investigación durante dos años. Esta prórroga fue rechazada y la causa troceada y enviada a distintos juzgados de los diferentes ámbitos territoriales investigados. Con todo, aún existe parte de la causa pendiente de calificación final por la Fiscalía.