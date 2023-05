El papel clave durante la presidencia española de la UE, confiado al gijonés Marcos Alonso

La representación permanente ante la Unión Europea es la embajada de España con más peso. En ella suelen trabajar unas 250 personas, con 80 funcionarios del más alto nivel. En los últimos meses han llegado refuerzos. Ahora son más de 400 trabajadores y las viejas instalaciones del Boulevard du Régent, a medio camino entre el centro histórico y el "barrio europeo" de Bruselas, han sufrido una profunda renovación. Dentro, huele a nuevo. En julio, España estrenará su quinta presidencia del Consejo de la Unión Europea (UE) –la última fue hace 13 años– y la embajada será un centro neurálgico. Al frente de ella está un asturiano, Marcos Alonso Alonso (Gijón, 1970), que como embajador de la representación permanente también presidirá durante el semestre de mando español el COREPER 2, el comité de representantes permanentes de cada país miembro encargado de preparar los trabajos del Consejo de la UE. Es el órgano de discusión política que trilla los asuntos más importantes. De rematarlos, se encargan los ministros de los 27.

"Me produce un cierto burbujeo", reconoce Alonso siempre que le preguntan por lo que está por venir. Un "importante desafío profesional" en la carrera diplomática vocacional de este gijonés, hijo de maestros, que siempre quiso ser lo que es. "Paco Ordóñez" lo llamaba con cierta guasa su profesora de Literatura del Instituto Doña Jimena de Gijón en referencia al por entonces ministro de Exteriores, Francisco Fernández Ordóñez. De momento Alonso no ha llegado a ministro, pero el cargo que ocupa hoy fue el trampolín desde el que saltaron Carlos Westendorp o Alfonso María Dastis.

En la Embajada que dirige en Bruselas suelen trabajar 250 personas, pero ahora son más de 400

Tras concluir el BUP en Gijón, Alonso estudió el COU en Estados Unidos. Luego comenzó Derecho en la Universidad de Oviedo y en tercero se fue de Erasmus a la Universidad de Toulouse. Se quedó otro año más para licenciarse allí en Políticas y al año siguiente acabó Derecho en Oviedo. Tras las oposiciones y el paso por la Escuela Diplomática se incorporó al Ministerio de Exteriores, a la Dirección General de Servicio Exterior, y en poco más de dos décadas ha desplegado una intensa actividad diplomática en frentes de máxima trascendencia para los intereses de España. Estuvo destinado en la Misión Permanente de España ante Naciones Unidas, en la Representación Permanente de España ante el Consejo de Europa y en la Representación Permanente de España ante la Alianza Atlántica (OTAN).

También ha sido experto nacional destacado en la Secretaría de la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento Europeo, cónsul en La Habana, director general de Asuntos Europeos y G20 en la Presidencia del Gobierno de España y embajador en Albania. Desde allí dio el salto hace casi dos años a su cargo actual al frente de la embajada española más importante, la representación permanente ante la Unión Europea..

Muchos de los tabiques que compartimentaban y limitaban esta embajada en Bruselas se han derribado para ganar espacio y generar nuevas zonas de trabajo compartidas. Se han creado nuevas salas de reunión y de videoconferencia, se ha ampliado el salón de actos, se han implementado mejoras tecnológicas y se ganado en eficiencia energética. En suma, apertura de nuevos espacios y mejora en comunicación, digitalización y transición energética, un reflejo físico de las aspiraciones europeas.

Los desafíos de la presidencia. Marcos Alonso siempre destaca que la primera prioridad de la presidencia española va a ser mantener la Unión Europea unida y apunta que los desafíos son "ingentes": el apoyo a Ucrania, las sanciones a Rusia, la determinación de llevar a buen puerto las transiciones digital y verde para modernizar la economía, la aplicación de los fondos de recuperación "Next Generation" o la reacción europea a la ley antiinflacionista de Estados Unidos, que obliga a la UE a recolocarse sin desvirtuar su enfoque comercial global y abierto. En este nuevo tablero hay que diversificar las dependencias y la presidencia española quiere colocar la proa hacia América Latina. Es el territorio más "eurocompatible" a juicio de Alonso porque comparte con la UE valores y principios, y hay una población latinoamericana potente en Europa. Además, en la última resolución de Naciones Unidas sobre el apoyo a Ucrania, casi el 20% de los votos a favor venía de América Latina. Son factores objetivos a los que, con la presidencia española, se suman los afectivos. El semestre de acento español llega en un momento intenso que muchos consideran como de transición hacia a un nuevo orden. Alonso así lo piensa. Cree que en estos momentos las costuras internas y externas están en revisión y que hay que posicionarse. España ostentará la presidencia del Consejo y tendrá el papel de canalizar los debates y de intentar llevarlos a buen puerto.

La España europeísta. Marcos Alonso es gijonés, pero no se le puede acusar, tirando de tópicos, de "grandón". Siempre dice que España "es lo que es", que no tiene la capacidad de una potencia global pero que ha demostrado ser un país abierto y con una visión global del mundo, que defiende el multilateralismo y que ha incrementado su presencia en muchos espacios: en América Latina, en Europa, en África… Además es un país profundamente europeísta y ese sentimiento es mucho más maduro que el que tenía cuando ingresó en el club en 1986. Entonces el sentimiento estaba sustentado por la captación de fondos, por el dinero de Europa. Ahora España es un contribuyente neto, da más de lo que recibe, pero la ciudadanía está convencida de los beneficios "intangibles" de la UE. A ellos alude siempre que tiene oportunidad el diplomático gijonés. Le gusta destacar que los españoles son unos convencidos de la libre circulación de personas y capitales, de que los estudiantes se vayan de Erasmus, de que la UE brinde un espacio de seguridad… Hablando de esos intangible, Alonso roza el sentimentalismo. Además, cree que el covid y, sobre todo, la guerra de Ucrania, los han revalorizado.

La competitividad de la industria, vital para Asturias, será uno de los temas importantes del semestre

La guerra en Ucrania. Con respecto a la guerra, opina, en primer lugar, que las sanciones robustas contra Rusia y la potente reacción de solidaridad con Ucrania han demostrado que cuando los países de la UE actúan unidos el resultado es mucho más que la suma de las individualidades. En segundo lugar, está convencido de que ahora se está definiendo el papel que tendrá Europa en el mundo y que del desenlace de la guerra dependerá el nuevo orden. Y en tercer lugar destaca que, cuando muchos decían que Europa estaba en un declive sin vuelta atrás, ha demostrado al mundo que tiene capacidad de reacción.

El acento español. Marcos Alonso cree que la presidencia española viene en buen momento porque España ha demostrado en los últimos años que tiene ideas y las aporta, que quiere estar en el centro activo de decisión y que así lo ha demostrado en temas como el energético, que lo llevó a la mesa del Consejo y consiguió cosas concretas como, por ejemplo, el desacople del precio del gas del de la electricidad: la excepción ibérica. Y en lo que sí hay un acoplamiento es entre las grandes líneas de acción del Gobierno de España y la agenda europea. En ese contexto, Alonso no duda de que la presidencia española será buena para que se note más el acento español en Europa y para que lo de Europa esté más presente en España. Por eso, durante el semestre de presidencia se van a celebrar consejos en todas las comunidades autónomas. Asturias acogerá el consejo informal interministerial de Vivienda y Desarrollo Urbano. Será en Gijón, la ciudad de Alonso, los días 13 y 14 de noviembre.

La lista de prioridades. En la agenda del diplomático asturiano están apuntados algunos de los temas que serán prioritarios durante la presidencia española. Entre ellos, decidir si se abren o no negociaciones con los países de los Balcanes para la ampliación de la UE. También la revisión del marco financiero plurianual, que llega a la mitad de su vigencia, o la reforma de las reglas fiscales. En cuanto a legislación, se afrontarán más de un centenar de expedientes abiertos, desde la directiva de plataformas digitales ("riders") hasta la reforma del mercado eléctrico, pasando por el pacto de asilo (reparto de los migrantes) o la directiva sobre la lucha contra la violencia sexual "on line" infantil. El programa oficial lo presentará el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el primer pleno del parlamento europeo del semestre. Tendrá una importante dimensión social y Alonso está seguro de que, entre las prioridades, estará un tema capital para Asturias, la competitividad de la industria. Hay intención de avanzar en autonomía estratégica fabril, en descarbonización, en reformas del mercado energético que tengan en cuenta las necesidades de las factorías electrointensivas y en la reforma de las ayudas de Estado para aprovechar al máximo los fondos "Next Generation", un asunto clave para el despegue de proyectos como el de la acería verde de ArcelorMittal o el del valle del hidrógeno de EDP en Aboño.

De vuelta a Asturias. A Alonso le gusta ejercer de asturiano y celebra los encuentros con sus paisanos. Lo tiene fácil, porque en la propia embajada de la representación permanente de España ante la UE también está la delegación de Asturias en Bruselas. No obstante, desde que está en la "burbuja" de Bruselas –"una buena plataforma para ver cómo va el mundo", suele decir con tono épico– ha vuelto poco a Asturias, donde aún viven sus padres. Al intenso trabajo en la embajada se suma que su familia está en Lituania, porque su mujer, la también gijonesa Nieves Blanco, es la embajadora de este país báltico. En lo que va de año Alonso estuvo una vez en Asturias, pero fue una visita obligada: tenía que renovar el DNI y ese trámite, ni siendo embajador ante la UE, se puede hacer en el extranjero.