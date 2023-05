Sanitarios y Principado, sin acuerdo en la primera jornada de huelga: "No puede ser que la solución sea siempre que nosotros hagamos un sobreesfuerzo"

"No es un tema económico, sino que merecemos un mínimo de respeto y dignidad. No puede ser que la solución sea siempre que los profesionales sanitarios hagamos un sobreesfuerzo". Esta es la queja que este miércoles se escuchó en los centros de salud de la región en el primer día de huelga convocado por el sindicato Sicepa-Usipa. La "gota que colmó el vaso", según los sanitarios, es el reciente acuerdo de reorganización (que Sicepa-Usipa rechazó) de la Atención Primaria. Con este plan, denuncian los médicos, "nos pueden llamar en cualquier momento para cubrir una incidencia". "No podemos organizar nuestro tiempo libre. Da igual que tengas una boda o cualquier otro plan, si te llaman, tienes que ir", protestan. Durante esta mañana sindicato y Sespa se reunieron para tratar de buscar una solución al conflicto. El encuentro terminó pasadas las 13.00 horas sin acuerdo, por lo que la huelga sigue adelante.

El paro actual, que es de 48 horas, no solo afecta a Atención Primaria, sino a los médicos de urgencias hospitalarias y del SAMU (ambulancias y UVIS móviles) así como personal del Servicio de Atención Continuada (SAC). Tras varias reuniones sin acuerdo, el Sespa se ha reunido de nuevo hoy con el sindicato en busca de una solución al conflicto. Finalmente no la han encontrado. La negociación ha vuelto a fracasar y la huelga seguirá adelante. Además, hay una concentración fijada para mañana a las 12.00 horas en la Plaza del Carbayón de Oviedo. "Ha habido un pequeño acercamiento por parte del Sespa, pero que no satisface ninguna de nuestras reivindicaciones", asegura Graciela Martínez, coordinadora del sector sanitario de Usipa. Con respecto al seguimiento de la huelga, dicen: "Nos está sorprendiendo. Mucha gente la está secundando". No obstante, el paro básicamente solo se puede ver en centros de salud grandes, debido a los servicios mínimos. Los organizadores denuncian que los servicios mínimos se han fijado sobre las plantillas que aperecen en el papel y no sobre las reales. Eso lleva a que el paro total sea menor. Sin frutos en las negociaciones previas al paro "Animamos a quienes crean que nuestro sistema sanitario es mejorable, desde un punto de vista de la gestión, a que apoye nuestras reivindicaciones. No queremos cobrar más, sino mejorar la calidad asistencial", explicó ayer a este periódico Graciela Martínez, coordinadora del sector sanitario de Usipa. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) subrayó que los servicios mínimos "se negociaron el pasado jueves y aseguran el derecho a la asistencia sanitaria de la ciudadanía". Según el director de Profesionales del Sespa, Juan José Alonso Ordiales, la Administración sanitaria "desde el primer momento ha dialogado en busca del entendimiento". Ordiales añadió que "varias de las reivindicaciones" de los convocantes "ya están acordadas y en tramitación".