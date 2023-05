Torres Muro, el langreano embajador en la OTAN: "Son momentos de inestabilidad"

"Hay que tener claro que la OTAN es una organización defensiva y disuasoria", asegura Federico Torres Muro (La Felguera, 1957) que desde noviembre de 2022 es el embajador de España ante la Organización del Atlántico Norte (OTAN) con sede en Bruselas. Este asturiano vive desde dentro uno de los momentos de mayor tensión internacional por la agresión Rusia a Ucrania de febrero del año pasado y cree que "estamos en un momento de inestabilidad" evidente. La OTAN está formada por 31 estados tras la reciente adhesión de Finlandia y a la espera del ingreso de Suecia.

Pocas horas después de que la Comisión de la Unión Europea (UE) anunciase 500 millones de euros de inversión en mejorar la capacidad de la industria militar europea, el embajador de origen asturiano cree que "la defensa no fue una prioridad durante muchos años en Europa, pero ahora con la agresión rusa ha cambiado la situación". Considera que la presencia tanto diplomática como militar de España "es muy importante con despliegues de nuestras fuerzas armadas en lugares como Estonia, Letonia, Rumania y Turquía y ahora un general español asumirá el mando de la misión OTAN se asesoramiento de defensa de Irak lo que da idea de nuestra capacidad". Y cree que en 2029 se alcanzará el objetivo de destinar a inversión en defensa el 2% del PIB tal como anunció recientemente el presidente Sánchez.

Este diplomático que lleva casi 40 años de carrera profesional está muy al tanto de los grandes retos internacionales y es un experto en política de seguridad y defensa. Ahora en Bruselas vive una etapa diferente, en una responsabilidad tan exigente como delicada, después de haber sido director general de Política Exterior y Seguridad, en Madrid. "Esta embajada es especial porque en realidad apenas sales del edificio de la OTAN, no es como una tradicional en la que tienes que moverte mucho y mantener contactos sobre materias muy diferentes", detalla Torres Muro.

Hijo de un ingeniero químico de Ribadeo, que trabajaba en Sociedad Ibérica de Nitrógeno de La Felguera a mediados del siglo pasado, y de una langreana, hija y hermana de dos oftalmólogos muy conocidos, los doctores Muro, Federico vivió en la cuenca hasta los 12 años. "Tengo muy buenos recuerdos de esa época, sobre todo del Instituto Jerónimo González donde estudié hasta segundo de Bachiller". Luego se desplazó a Sevilla por el trabajo de su padre y más tarde a Madrid, donde se licenció en Historia y Geografía por la Universidad Complutense.

"No pensé en ser diplomático hasta que estaba en el servicio militar y me animó otro compañero porque para entonces ya había viajado bastante y me defendía bien en inglés y francés", relata sobre su actividad profesional, en la que no tiene antecedentes familiares. A los 27 años ingresó en la carrera diplomática y desde entonces ha trabajado en tres áreas fundamentalmente: Norte de África, Hispanoamérica y Europa.

Fue embajador en Ecuador y en El Salvador, ya en este siglo. En Ecuador, entre 2008 y 2012, tuvo que ocuparse del proceso de regularización de casi medio millón de originarios de aquel país que habían emigrado a España. "Sobre todo se había producido una diáspora a comienzos de los años dos mil y creo que esa regularización fue compleja pero exitosa y, en general, los ecuatorianos se han integrado bien en España". En efecto, en Asturias existe una colonia de esos emigrantes. En El Salvador, entre 2017 y 2020, solo coincidió unos meses con el actual presidente Nayib Bukele, al que trató cuando era alcalde de la capital.

Después vino la dirección general en Madrid, una de las más importantes del ministerio, "primus inter pares entre todas las direcciones generales que se ocupan de la política exterior de España", sostiene. Allí trabajó intensamente en la cumbre de la OTAN –celebrada en Madrid el 29 y 30 de junio del año pasado– que, en su opinión, "fue un éxito de organización, pero también de resultados porque se ha marcado la política estratégica de la OTAN para el próximo decenio". Y ahora en Bruselas, en un momento de máxima tensión internacional, representando a España, que es un país cada vez más reconocido internacionalmente: "Tenemos el peso que nos corresponde por nuestra proyección exterior, incluyendo el compromiso con la paz y seguridad internacionales, por nuestra población y el volumen de nuestro PIB", subraya.

Vive en Bruselas, no lejos de la sede de la OTAN –un espectacular edificio distribuido en grandes alas, próximo al aeropuerto de Zaventem–, junto a su mujer, gaditana de El Puerto de Santa María porque sus tres hijos varones ya se han independizado y viven en España. Y en cuanto puede se escapa a Ribadeo, "donde conservamos la casa familiar de mi bisabuelo y que es un lugar al que nos encanta ir". Y concluye: "Aunque estemos en Ribadeo nos gusta mucho el Occidente de Asturias, Luarca, Tapia, Navia, pero sobre todo los Oscos". Torres Muro, que ha participado en algunas de las conversaciones diplomáticas de verano que organiza LA NUEVA ESPAÑA, tiene familia por parte materna en el centro de Asturias, pero ya ha perdido el rastro de los amigos de infancia en aquel Langreo minero y oscuro: "Recuerdo la lluvia y la niebla, como ocurre tantas veces aquí en Bruselas y aquellos viajes en coche entre La Felguera y Ribadeo, bien por La Espina, bien por la costa, que se hacían larguísimos, pero eran divertidos". Entonces estaba muy lejos de pensar que un día sería el máximo representante de nuestro país ante la principal organización militar mundial.