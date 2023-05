Cuarta generación ganadera

"El presente lo veo mal y el futuro, peor si no cambia la cosa. Hombre, vivir se puede vivir en el campo, lo que pasa es que cada vez se está poniendo más complicado con las trabas que nos están poniendo. Lo que sí tengo claro es que intentaremos salir para adelante porque para eso empezamos con ello y porque la ganadería me gusta, me ha gustado siempre, desde niño". Así habla el joven ganadero de Porrúa (Llanes) Manuel Romano Rozada, cuya ganadería lleva su nombre y que, como su hermano Román, que también tiene su ganadería, es la cuarta generación dedicada a la cría de vaca asturiana de la montaña.

Antes de dedicarse a la ganadería, donde contará con algo más de cien cabezas, acabó sus estudios en el instituto. "Mi madre me dijo que terminara mis estudios y, aunque no me gustaban, acabé la ESO e hice un módulo de guarda forestal en Cabezón de la Sal. Allí trabajé luego dos años en una piscifactoría y cuando regresé a casa ya me dediqué a mi trabajo como ganadero", explica este joven de Porrúa, quien tiene claro que hoy partir de cero en el medio rural es imposible. "O eres el continuador de una ganadería por tema familiar o partir de cero en este sector, en el campo, es un imposible. Todo sube menos el precio de la carne. Por ejemplo, por citar alguno, ahí está la subida del precio del forraje, la veza, de dos años para acá, ha subido, no sé, un 130 por ciento, bien es cierto que influye mucho el tema de la sequía y que lo cierto es que nadie tiene la culpa de que no llueva, pero vaya, la veza está carísima y al pienso no hay quien se arrime", dice.

Este joven ganadero, que ya ha recibido algunos premios con sus animales en concursos ganaderos, cuenta que tiene vacas de diciembre a mayo en Extremadura. Concretamente en Badajoz. "Vamos a bajar el domingo a por ellas. Las tenemos allí otro vecino de Porrúa, un ganadero de Infiesto y yo. La verdad que es un viaje largo y pesado. De aquí ya irán pal puertu", explica Manuel, quien muestra su disconformidad con la forma en que se gestiona el medio rural. "La gente de la ciudad que nos dice lo que tenemos que hacer no tiene ni idea de lo que pasa aquí. Por ejemplo, tú sales ahora a preparar las vacas para subirlas al puerto, más de cien vacas. Las hay que se te escapan y no te queda otra que ir tras ellas, no puedes tornarlas por ningún lado porque la maleza está acabando con todo. Hay caminos por los que pasa el tractor, pero subes otro poco por otra zona y no hay más que árguma", señala Manuel, quien en su momento contó con una ayuda del Principado cuando, como joven emprendedor, decidió incorporarse al campo como titular de su propia ganadería. "Sí, yo pedí la ayuda y está claro que, como su propio nombre indica, ayuda. En mi caso fue la ayuda a jóvenes como primera incorporación al sector agropecuario", explica.

También se refiere este ganadero porruano al lobo. "Los lobos son un problema gordísimo, es increíble que llegues a verlos por un pueblo. Esto antes no pasaba, ¡si levantaran la cabeza los paisanos de antaño y vieran esto! Te maten los animales en pleno campo, hablo de jatos, vacas, caballos y de reciella, poco queda, unas oveyas y cuatro cabras contadas. Se está acabando con todo", dice.

Aun con todo lo expuesto, Manuel Romano Rozada es un enamorado de su oficio, un trabajo, el de ganadero, que tiene que gustarte para poder salir adelante, como el mismo puntualiza: "Esto, si no te gusta, no te dediques a ello", explica este joven porruano que comparte con los ganaderos de su pueblo los problemas e inquietudes de su presente y su futuro al frente de sus ganaderías. "Yo el trabajo miu no se lo cambio a nadie por nada. Se puede emprender y vivir, sí, lo que pasa que cada vez está resultando más complicado", señala.