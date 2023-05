El PP de Asturias, en «modo Champions»

El portavoz de campaña del PP, José Agustín Cuervas-Mons, estaba enfrascado el pasado lunes en una de las ruedas de prensa con la que abren los populares asturianas la semana preelectoral cuando de repente empezó a sonar el himno de la Champions League, la competición estrella que organiza cada temporada la UEFA. Por lo oído se trataba de la típica sintonía de un teléfono móvil, nada fuera de lo corriente. Pero la cuestión es que el destinatario de la llamada no debía encontrarse cerca del teléfono, que seguía repitiendo la melodía futbolera. No, el teléfono que sonaba, al otro lado del tabique, no era el del portavoz de campaña del PP, que esta semana seguramente estará más pendiente de lo que pase en el derbi asturiano dada su afición, confesada, por el Real Oviedo. Pues nada, que seguía Cuervas-Mons a la carga contra la gestión de los gobiernos socialistas de Adrián Barbón en Asturias y de Pedro Sánchez desde Moncloa, y volvió a sonar el soniquete de la Champions, que ya empezaba a resultar machacón hasta para el más merengue de los alrededores en plena víspera del Madrid-Manchester City un partido que, por cierto, acabaría entusiasmando a los aficionados más sibaritas del deporte rey, sin parafernalias de himno de por medio.

