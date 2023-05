Adrián Barbón repetirá victoria en las elecciones autonómicas de 28M, pero la mayoría de izquierdas en la Junta General baja hasta el 51,5 por ciento, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), cuando cuatro años atrás había sido del 52,8. El CIS no atribuye ahora un reparto por escaños en Asturias con el argumento del tamaño del sondeo y la división del censo en tres circunscripciones, una medida que también ha adoptado en Baleares y Canarias, donde el cuerpo electoral también tiene un reparto diferente de diputados en función de la población de sus islas.

El PSOE volverá a ser el partido más votado en Asturias, con una estimación del 37,7 por ciento de los votos, pero su ventaja sobre su inmediato seguidor, el PP de Diego Canga, sería menos holgada que cuatro años atrás, ya que los populares llegarán ahora al 27,3 por ciento. En cambio, en los anteriores comicios autonómicos los socialistas habían doblado a los populares, entonces liderados por Teresa Mallada, que se quedó en un 17,5 por ciento de las papeletas, diez diputados.

El "efecto Canga" se traduciría en una fuerte subida de casi diez puntos que, según el CIS, no sería suficiente para que los populares asturianos pudieran forzar un cambio de gobierno en Asturias mediante alianzas con el resto de partidos de la derecha. Las fuerzas conservadoras aglutinarían el 44,6 del total de votos. Es decir, aunque los partidos de la izquierda perderían punto y medio de ventaja sobre la derecha respecto a las autonómicas de 2019 mantendrían la mayoría, según el CIS.

Una de las novedades que arroja la encuesta del organismo que dirige el controvertido José Félix Tezanos sería el ascenso de Vox a tercera fuerza política en el parlamento autonómico, gracias al 9,1 por ciento que lograría la candidatura en la que se estrena la tinetense Carolina López como cabeza de lista, un puesto que en 2019 había desempeñado Ignacio Blanco. Entonces, el partido de Santiago Abascal había logrado un 6,4 de los votos, que se tradujo en dos escaños.

El sondeo atribuye a Podemos un 8 por ciento de los apoyos en la cita autonómica del 28-M, que consolidarían al partido morado, ahora liderado por la pediatra Covadonga Tomé, como la cuarta formación de la Junta General, al igual que en 2019 cuando con el 11 por ciento de los votos había amarrado cuatro escaños. Si el domingo electoral confirma la estimación del CIS, Podemos Asturias habrá superado casi sin coste electoral la crisis interna en la que lleva envuelta la formación desde hace meses por las profundas discrepancias de la dirección autonómica y estatal con la candidata que ganó las primarias.

IU Convocatoria por Asturias, que concurre a estas autonómicas con Más País, recibiría un apoyo electoral similar –ahora del 6,8 por ciento– al obtenido cuatro años atrás, que fue dos décimas inferior y la valió dos escaños. La coalición, liderada ahora por Ovidio Zapico, no habría sido capaz de sumar el respaldo que pierde Podemos, según el sondeo.

La encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas esboza un parlamento asturiano casi igual de fragmentado que en la legislatura que ahora toca a su fin. El sondeo abre la puerta a la continuidad de Foro que, con Adrián Pumares al frente, obtendría un 4,5 por ciento de los votos.

Y también a la de Ciudadanos, que pese al descalabro general en el resto de elecciones que se celebran el 28 de mayo, cosecharía en Asturias el mejor resultado autonómico, con un 3,7 por ciento de los sufragios en urna, dándole opciones de conseguir un acta, la de su cabeza de lista, Manuel Iñarra, siempre y cuando ese apoyo se materialice sobre todo en la circunscripción central. El porcentaje de indecisos en Asturias, según esta misma encuesta, se sitúa actualmente en el 22,3 por ciento.

Noventa entrevistas menos

El sondeo difundido ayer por el CIS introdujo un criterio distinto al seguido en 2019, ya que en el caso de Asturias no incluye una estimación de escaños "como consecuencia del tamaño muestral y de las especificidades de sus circunscripciones electorales".

Hace cuatro años, pese a que las elecciones autonómicas también tenían el cuerpo electoral dividido en tres circunscripciones, sí realizó un reparto que, a la postre, fue bastante próximo al resultado final en cuanto a los dos partidos mayoritarios, ya que había pronosticado una horquilla de 15 a 18 escaños para el PSOE –finalmente logró 20– y de 10-11 al PP, que se quedó en la decena tras el escrutinio.

La principal diferencia con el muestreo de 2019 consiste en que el actual se ha elaborado en el caso de Asturias con 90 entrevistas menos, ya que en el divulgado ayer el CIS se basó en 494 consultas mientras que cuatro años atrás habían sido un total de 584 repartidas entre 29 municipios distintos.

El margen de error de la encuesta es algo mayor, del 4,5 por ciento, mientras que cuatro años atrás había sido del 4,1 por ciento. Un número tan bajo de entrevistas dificulta aún más captar la intención de voto que podría tener un partido como SOS Asturias en la circunscripción central, por el elevado riesgo de error existente.

Duras críticas a Tezanos por no asignar escaños en la Junta: "Somos irrelevantes, es un poco raro"

El PP y Foro fueron ayer los partidos más críticos con la decisión del CIS de no avanzar una estimación de escaños en las elecciones autonómicas de Asturias, una decisión de la que concluyen que el sondeo estatal ignora el peso de las circunscripciones en resultado global del 28M. "El hecho de que no se atribuyan escaños en Asturias indica claramente que el sondeo del CIS carece de credibilidad", valoró el cabeza de lista del PP por el Occidente, Álvaro Queipo. "Tezanos, afiliado del PSOE, nos acaba de demostrar con su encuesta que votar a Barbón es beneficiar al sanchismo y que el PP ganará las elecciones en 15 días, ya que a Juanma Moreno le daba nueve diputados menos dos semanas antes de su mayoría absoluta", afirmó Queipo. "No se la cree nadie", sostuvo Adrián Pumares, el cabeza de lista de Foro. "Es una lástima que la manipulación de las instituciones por el PSOE suponga la degradación del CIS hasta el nivel de que sus estudios son irrelevantes para Asturias al excluir sus sistema electoral y sus circunscripciones", añadió Pumares. Manuel Iñarra, de Cs, admitió que "sería interesante conocer la atribución de escaños", pero prefirió quedarse con que el sondeo "nos sitúa dentro de la Junta y podríamos ser decisivos". Jacobo Blanco, decano del Colegio Sociólogos de Asturias, admitió que "es un poco raro" que no haya esa asignación de escaños pero, aunque se confesó crítico con Tezanos, juzgó "prudente" que el CIS "no se quiera arriesgar ante los problemas de credibilidad que está teniendo" porque "una encuesta con un número tan escaso de entrevistas tendría un margen de error altísimo en las circunscripciones y pueden bailar diputados decisivos para el resultado final".

La encuesta preelectoral del CIS para el 28M presenta un escenario muy abierto, en el que Pedro Sánchez aguanta el pulso de Alberto Núñez Feijóo. El PSOE podría retener sus principales feudos autonómicos, como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Extremadura, mientras que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, estaría al borde de la mayoría absoluta. En cambio el escenario está bastante incierto en Aragón, donde estarían muy parejos el PP y el PSOE, quedando el gobierno a expensas de pactos, como en La Rioja y Cantabria, donde el CIS da la victoria el PP y el PRC de Miguel Ángel Revilla sería la tercera fuerza política tras los socialistas. La alcaldía de Madrid estaría también a expensas de pactos.