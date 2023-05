Padre Ossó despide a 127 educadores: "Trabajad desde la belleza"

"Trabajad desde la belleza, y eso solo se consigue desde el corazón". Ese fue el mensaje que José Antonio Prieto, decano de la Facultad Padre Ossó, lanzó ayer a 127 estudiantes con motivo de su ceremonia de graduación en el Calatrava de Oviedo. El centro adscrito de la Universidad despidió a la promoción 2019-23, con el recuerdo de la pandemia de fondo. La mayoría eran maestros (59 de Primaria y 27 de Infantil), pero también había terapeutas ocupacionales (28) y educadores sociales (13).

Prieto, que utilizó la belleza como hilo conductor de su discurso, criticó las redes sociales, ese mundo de la "falsa belleza", en el que "tenemos que aparentar lo que no somos, en donde no nos permiten tener nuestra propia belleza, porque si no la cobardía de las redes sociales se encargará de marginarnos... y eso, en el mejor de los casos". El decano defendió que las profesiones para las que forma Padre Ossó cultivan otro tipo de belleza. Y se explicó: "La belleza está en la ausencia de prejuicios, en lo sencillo, en la humildad, en la bondad". A lo que añadió: "No todo el mundo tiene la valentía o la vocación de cursar estudios cuya profesión te lleva a pensar más en otros que en ti mismo".

Al emotivo acto asistieron la directora general de Universidad, Cristina Morán; el decano de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación, Celestino Rodríguez; el vicario general de la Diócesis de Oviedo, Jorge Juan G. Sangrador; y el vicerrector de Relaciones Institucionales, Humberto Rodríguez Solla. Pese a las adversidades del covid, destacó Solla, mirando a los alumnos, "nunca perdisteis de vista el objetivo final: mejorar la vida de los demás a través de la educación social, el magisterio y la terapia ocupacional". Y de ahora en adelante "recordad que cada niño, cada joven, cada persona con discapacidad o en situación de vulnerabilidad que os encontréis en vuestro camino, puede beneficiarse de vuestra dedicación y compromiso", apostilló.

Celestino Rodríguez también tuvo palabras para los egresados: "Os enfrentáis a un futuro, ¿fácil, difícil? Depende del color del cristal con el que se mire. Mirarlo positivamente pero con cautela. Sois el valor más importante de nuestras facultades y de la Universidad de Oviedo", subrayó. El decano de Educación advirtió, en este sentido, que "la educación y la terapia ocupacional, vuestras profesiones, son mucho más que ser funcionario o un empleo para pasar muchos años si no tenemos objetivos e ilusión". Por parte de los alumnos intervino Paula Covadonga González. Y el toque musical lo pusieron Santiago Álvarez, Antonio Cánovas, Helena Maseda y Guillermo Rodríguez.