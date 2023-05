Nuevas becas para atraer a jóvenes científicos: así es la estrategia que Asturias ha puesto en marcha

Son jóvenes científicos en su primer año de tesis doctoral y, desde que entraron por la puerta del laboratorio, cobran un sueldo. Esto, que parece lo más normal del mundo, rara vez ocurre en la investigación. O mejor dicho, ocurría. La Consejería de Ciencia introdujo este año una novedad en la convocatoria de las ayudas predoctorales "Severo Ochoa" que fue un éxito: permitir que estudiantes de último curso de máster y con intención de iniciar la carrera científica pudiesen solicitar la beca. De esta medida se beneficiaron 25 de los 70 mejores investigadores seleccionados. "Ha sido un incentivo y un factor decisivo para decantarnos a hacer la tesis; nos da estabilidad", afirman los jóvenes.

Sin la ayuda del Principado, Patricia Villar Fernández, Sandra González Basanta, Jaime San Juan Guardado, María González Busto, Víctor González García y Sara Exojo Ramírez, seis de estos científicos, quizá no hubiesen empezado el doctorado. Así lo asegura Basanta: "Al menos desde las ramas humanísticas, muchas veces no consideramos la investigación como una opción, ya que no nos proporciona ninguna estabilidad". Para Víctor González, tener acceso a la beca "Severo Ochoa" ha supuesto un "alivio". Porque, como dice María González, "se dedican muchas horas a la tesis y es fundamental poder disponer de respaldo económico para poder vivir". No obstante, la ayuda sigue siendo escasa: en torno a mil euros al mes durante cuatro años.

Patricia Villar y Jaime San Juan defienden que hacer una tesis "es un trabajo y como tal debería estar remunerado". Pero saben que esto no siempre pasa y, por eso, sienten que están ante "una gran oportunidad". Como también lo siente Sara Exojo, natural de Córdoba: "Sin este contrato, no habría podido permitirme económicamente empezar una tesis y mucho menos instalarme en Asturias".

La dificultad para encontrar financiación puede estar detrás, según los investigadores predoctorales, de la creciente desmotivación de los jóvenes por la ciencia, que el Principado quiere atajar con este tipo de incentivos. "Dedicar tu vida a la investigación es una tarea difícil. Por un lado, es apasionante, pero por el otro, es altamente desmotivador vivir con la incertidumbre de si podrás encadenar un contrato con otro", afirma Patricia Villar. Sin embargo, apunta a renglón seguido, "en cada generación somos muchas las personas con interés y ganas a las que estas pequeñas facilidades, como poder solicitar una beca con antelación, nos ayuda enormemente". Además, señala Sandra González, las ayudas autonómicas "Severo Ochoa" "son más asequibles que las estatales para quienes acabamos de terminar el máster y no contamos con los méritos que nos exigen, que cada vez son más".

Jaime San Juan es de la misma opinión que sus compañeras. No cree que el problema sea un menor interés de los jóvenes por la ciencia, sino más bien "la incertidumbre, la inestabilidad y la falta de una carrera investigadora bien definida". "Esto hace –añade– que muchos jóvenes no quieran adentrarse en este mundo o que, una vez dentro, lo abandonen". "Son muchas las horas que hay que dedicarle y en muchas ocasiones, por no decir en todas, la retribución no va en consonancia con el esfuerzo realizado", opina María González. Por su parte, Víctor González señala otro problema: que "muchas veces el alumnado no termina de relacionar a sus docentes con la carrera investigadora o incluso desconocen las posibilidades que tienen para acceder a ella". Sara Exojo confía en que esta situación "vaya mejorando y se valore más nuestro trabajo".

Un primer paso se ha dado con las ayudas "Severo Ochoa". Gracias a ellas, estos jóvenes investigan hoy sobre el cáncer, las plaquetas, la posguerra española, la producción de energía renovable, los bosques templados o los fallos respiratorios.

Patricia Villar Fernández, bióloga de 24 años de Siero, realiza su tesis en el ISPA (Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de Asturias). Estudia la producción y función plaquetaria desde los neonatos hasta los adultos. "Se sabe –explica– que las plaquetas de los recién nacidos no son exactamente iguales que las de los adultos. Sin embargo, se sabe poco sobre por qué estas plaquetas se producen con tales características, cuándo se produce la transición al perfil funcional adulto o si existen etapas intermedias". Esto tiene implicaciones, por ejemplo, en la medicina transfusional.

Sandra González Basanta es de Corvera, tiene 24 años y estudió el grado de Lengua Española y sus Literaturas. Ahora investiga sobre una serie de novelas, "Episodios de una guerra interminable", de Almudena Grandes. "En ellas la autora recupera acontecimientos de la posguerra española vinculados a la resistencia antifranquista, y lo hace a través de un uso muy particular de las emociones", comenta. El objetivo de González es "insertar el proyecto en su tradición literaria correspondiente, partiendo de los Episodios nacionales galdosianos, y determinar sus consecuencias éticas, sociopolíticas e identitarias al combinar la teoría de las emociones con un enfoque de género y filológico".

Jaime San Juan Guardado es avilesino, tiene 23 años y estudió Biotecnología. Desde el laboratorio lucha contra el cáncer con una investigación sobre la succinato deshidrogenasa (SDH). "Se trata de una enzima que interviene en el metabolismo energético celular y su pérdida de función en cáncer se debe a mutaciones hereditarias que predisponen al desarrollo de feocromocitomas y paragangliomas (un grupo de patologías tumorales muy poco frecuentes) y de un tipo de cáncer de riñón", detalla. El objetivo de su tesis es "comprender los mecanismos implicados en la formación y la diseminación de los tumores provocados por la disfunción de la SDH".

María González Busto, de 26 años y de Pola de Lena, es graduada en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Su tesis se centra en utilizar el proceso de mezclar agua con baja y alta concentración de sal para generar energía eléctrica renovable. "Aunque existen dispositivos capaces de explotar energía libre en la mezcla de aguas con diferentes salinidades, la tecnología aún está poco desarrollada surgiendo nuevas alternativas a partir de celdas CDI. La característica especial en este caso es la inversión de la polaridad en la celda dependiendo del tipo de agua que fluye a través de ella, por lo que será necesario un replanteamiento de la electrónica necesaria para poder extraer la energía y transferirla a otros dispositivos", abunda.

Víctor González García, de 25 años y también de Pola de Lena, es biólogo. Investiga sobre los bosques templados. Algunos de ellos están en Asturias y, de hecho, la primera parte de su trabajo se centra en el entorno cantábrico. Su objetivo es determinar los factores ambientales de estos bosques para saber por qué están en unos lugares y en otros no, e inferir cuáles se verán más afectados por el cambio climático que se vive en la actualidad. "Posteriormente, estudiaré estos mismos patrones para los bosques templados europeos y, finalmente, para todos los del hemisferio norte", expresa.

Sara Exojo Ramírez, de 27 años, es de Lucena (Córdoba), donde estudió la carrera. Acudió a la Universidad de Oviedo a hacer el máster en Biomedicina y Oncología Molecular, y aquí se quedó. En su tesis aborda los fallos respiratorios que aparecen con frecuencia en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Como solución, se aplica la ventilación mecánica. Según Exojo, "aunque es ampliamente utilizada, puede contribuir al mal funcionamiento del pulmón, así como de otros órganos". En su tesis pondrá el foco en los pacientes con edema pulmonar cardiogénico, una acumulación de líquido en el pulmón que se produce como consecuencia de un mal funcionamiento del corazón. "Esto condiciona a los enfermos que lo sufren a un deterioro en el intercambio de gases que puede requerir el uso de la ventilación mecánica que, a su vez, puede ser lesivo para el pulmón", remata.

