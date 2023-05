La prueba que demuestra que hubo piratas en Asturias y se compraron esclavos hasta 1815

Aunque la imagen clásica del pirata suele estar asociada al Caribe, también hubo corsarios asturianos que surcaron los mares en busca de botines y prisioneros. En el año 1597 un marinero de nombre Pedro de Balbín firmó un contrato para enrolarse en una de estas naves y partió desde Gijón con rumbo al norte de África para hacer lo mismo que los berberiscos llevaban tiempo haciendo con los barcos cristianos por todo el Mediterráneo: llevarse todo lo que portasen de valor y prender a sus tripulantes como esclavos para venderlos o para exigir un rescate por ellos. Pedro de Balbín asumió el reto a cambio de seis ducados y con el compromiso de llevarse un porcentaje de los beneficios que él y sus compañeros consiguiesen tras sembrar el terror en aguas moras.

El notario Plácido Barrios, que estuvo durante 17 años trabajando en Mieres y es un apasionado de la historia, puede dar fe de que este hecho fue cierto. Lo avalan muchas horas de buceo entre actas notariales antiguas, protocolos recogidos por los escribanos de la época que permanecen ocultos en el Archivo Histórico de Asturias, en Oviedo, y que Barrios ha rescatado para sacar a la luz realidades a veces desconocidas que forman parte de la historia de la región. Plácido Barrios, que hoy en día tiene plaza en Alcalá de Henares pero se considera "asturiano de adopción", estará hoy en el Colegio Notarial de Oviedo para ofrecer una conferencia (19.30 horas) sobre las "Minorías y los marginados en los protocolos asturianos". Lo que tiene preparado podría sorprender a más de uno de los asistentes. "Los protocolos notariales antiguos son una gran fuente para el estudio de la sociedad. No se trata de novelas, son hechos reales que nos enseñan muchas cosas", señala Barrios.

Nos enseñan, por ejemplo, que en Asturias también hubo esclavos negros en el siglo XVII a pesar de que era muy raro verlos en la zona norte de España. "Desde finales del siglo XV hasta finales del XIX la mayoría de los esclavos estaban en plazas como Lisboa o Sevilla. También los había en Madrid o Valencia, pero en Asturias no era ni mucho menos habitual", explica Plácido Barrios. Él sabe que los hubo gracias a algunas de esas actas antiguas que ha encontrado en el Archivo Histórico de Asturias. Uno de ellos refleja que Diego González de Rodiles le encargó a Gaspar Rodríguez, un portugués de Aveiro, que le comprase una esclava, concretamente "una negra moza, de hasta veinte años, bien dispuesta para todo aquello que sea menester". Un médico de Oviedo, Martín Sánchez Raposo, también dejó en herencia al fallecer a Dominga, una niña de 11 años que le había regalado un paciente agradecido en el año 1613, cuando la pequeña esclava tenía solo 6 años.

Según refleja el estudio de Plácido Barrios sobre los documentos notariales históricos de Asturias, el último esclavo del que se tiene registro en la región estaba afincado en Gijón. "Ese año, Toribio Cifuentes, da poder para que pueda venderse un esclavo suyo que se había traído de La Habana. En un principio se llamaba Manuel, pero después le cambiaron el nombre y le pusieron Domingo. Se bautizó en la iglesia de San Pedro", asegura Barrios. "En 1837 quedó abolida la esclavitud en la Península, si me llegan a decir antes de encontrar estos documentos que en 1815 había un esclavo negro en Gijón no me lo hubiese creído", añade el notario, que entre otras cosas es el autor del libro "De escribanos a notarios. Apuntes para una historia del notariado español", una obra que ya va por su tercera edición.

Plácido Barrios también ha recopilado curiosidades, como las "cartas de perdón de cuernos", que eran documentos a través de los cuales el marido que era víctima de adulterio perdonaba a su mujer y al amante. "El adulterio estaba muy penado", explica Barrios. Rodrigo Fernández, de Pola de Siero, perdonó ante el escribano Juan de Argüelles a su esposa y a otro hombre en el año 1594. Eso sí, quedó reflejado que el hombre "no podía hablar con la mujer ni entrar con ella en un lugar sospechoso". En su estudio, el notario también ha encontrado documentos en los que se constatan abusos a criadas o la historia de un gijonés que huyó de la parroquia de Santurio escapando de la peste que asoló el país en 1598. "La realidad notarial supera la ficción", dice Barrios.