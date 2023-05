La Universidad, obligada a retomar el concurso de una plaza docente de 2018

Cinco años después de convocar un concurso interino para contratar a un profesor sustituto, la Universidad de Oviedo deberá retomarlo. El Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación interpuesto por la institución académica, tras ser condenado en julio de 2021 por incurrir en 2018 en una desviación de poder y vulnerar el derecho fundamental de acceso al empleo público en igualdad de condiciones. Los jueces –del Juzgado de lo concendioso-administrativo número 4 de Oviedo, primero, y de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, después– fallaron que la Universidad hizo trampas para contratar a una profesora concreta. Ahora, el Supremo lo ratifica. El Rectorado de Ignacio Villaverde afirma que el concurso se realizará en breve.

Los hechos se remontan a septiembre de 2018 con la convocatoria urgente de un concurso interino para la contratación de un profesor sustituto con dedicación a tiempo completo en el área de Derecho Internacional. Se presentaron dos candidatos: la profesora que de noviembre de 2017 a agosto de 2018 había reforzado esa plaza, y un abogado externo, que había sido becario de investigación y profesor durante 17 años. A los dos días la docente formula un recurso de alzada contra la convocatoria, porque dice que ha habido un error: la plaza no era para sustituir docencia como decía la convocatoria, sino para sustituir a la jurista Paz Andrés durante el tiempo que fuera defensora universitaria. El rector de entonces, Santiago García Granda, admite el recurso y anula la convocatoria de plaza.

Comienza así la batalla en los tribunales entre el candidato perjudicado, Raúl Ignacio Rodríguez, y la Universidad de Oviedo. Defendido por el letrado Marcelino Torre, el aspirante interpone una denuncia contra la resolución del Rector. El juez le da la razón, apreciando "desviación de poder y violación del principio de igualdad en el acceso al empleo público", y obliga a la Universidad a "proseguir" con el proceso selectivo. Esa sentencia es de febrero de 2019.

Pero ahí no acaba la cosa. La institución recurrió ante el TSJA y otra vez perdió. Hasta llegar este año al Tribunal Supremo, que de nuevo le ha dado la razón al abogado Raúl Ignacio Rodríguez al inadmitir a trámite el recurso de casación de la Universidad contra la sentencia de julio de 2022. De esta forma, según el denunciante, se declara nula la resolución del Rector de septiembre de 2018, se confirma que se vulneraron derechos fundamentales y que hubo desviación de poder, y se obliga a la institución a retomar el concurso público con los méritos de los candidatos en de entonces; y en caso de que gane Rodríguez, indemnizarle por los daños causados.

El Rectorado de Villaverde puntualiza que "el Tribunal Supremo no rechaza, sino que inadmite a trámite, es decir, no entra a fondo". Eso significa, agregan, "que la Universidad tiene que ejecutar la sentencia, lo que implica la celebración de un concurso, que se realizará próximamente". "A día de hoy, desde la llegada de este equipo, ya no se utiliza la modalidad de convocatoria de la que surge la cuestión", concluyen.