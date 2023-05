La advertencia de los empresarios del Noroeste: "Asturias no termina en la Variante"

Las patronales de Galicia, Asturias y Castilla y León volvieron a escenificar este martes su unidad para reivindicar a los futuros gobiernos autonómicos y al central "un compromiso firme con la cohesión y vertebración territorial del Noroeste, a través del impulso definitivo de las infraestructuras".

La reunión, celebrada bajo el lema "Lo que nos une", sirvió, por un lado, para la presentación "oficial" del nuevo presidente de la Federación de Empresarios de León (FELE), Juan María Vallejo, y por otro, para dar mayor visibilidad a las reivindicaciones de las tres organizaciones empresariales, entre las que destacan "combatir la despoblación a través de una red de infraestructuras dignas, posicionar al Noroeste como un territorio competitivo capaz de atraer inversión y configurarlo como nodo de conexión intercontinental, considerando su posición geoestratégica".

Los empresarios denunciaron que estas demandas que continúan sin ser atendidas. "Es un buen momento para trasladar nuestras reivindicaciones y preocupación por cómo se van a desarrollar las actuaciones del Plan Director del Corredor Atlántico y porque es ahora cuando hay que plasmar las promesas en hechos", defendió Vallejo.

María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), se refirió a los avances conseguidos por las organizaciones empresariales del Noroeste. "Por fin tenemos un comisionado, un plan director (el Ministerio de Transportes ha prometido tenerlo listo en octubre), hemos puesto el término Noroeste en el mapa y, sobre todo, en el Ministerio. Es importante que no se pierda este pulso y que las demandas se plasmen en ese plan con concreción, plazos y presupuesto; es imprescindible para combatir la crisis demográfica", añadió.

Además de la apuesta por las infraestructuras, los empresarios de Galicia, Asturias y Castilla y León plantean una batería de propuestas para estos territorios, como "incentivos al emprendimiento al establecimiento de nuevas empresas especialmente en el entorno rural, discriminación fiscal positiva, una estrategia turística común a los territorios del Noroeste, estrategias que ayuden a fijar población o la apertura de vías directas de interlocución con las instituciones europeas".

La máxima dirigente de la patronal asturiana indicó, no obstante, que aún queda "mucho por hacer", por lo que es importante "no perder este pulso para que se cumplan los compromisos y las promesas adquiridas". Auguró que la apertura de la variante de Pajares supondrá "un salto de gigante, porque nos acercará a España". Pero lanzó un claro mensaje: "Asturias no acaba en la Variante, sino que la Variante será un punto de partida"

Calvo calificó de "necesario" completar la modernización de la vía, puesto que aún están pendientes de ser adaptados a la alta velocidad los tramos León-La Robla y Pola de Lena-Gijón. Pidió asimismo que el futuro Plan Director del Corredor Atlántico no contemple únicamente el ferrocarril, sino a todas las infraestructuras, "las carreteras, los puertos, los aeropuertos, las plataformas logísticas y las plataformas inteligentes de transporte y su integración para permitir la intermodalidad. Por ello, apuntó que hay que seguir dando "pasos adelante", porque aunque reconoció que hay "consenso en cuanto a las necesidades", echa en falta que se concreten actuaciones que considera "irreversibles para revertir la crisis demográfica que sufren los tres territorios y hacerlos amigables para las empresas y que estas puedan ser competitivas".

El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Vieites, reclamó al Gobierno central consenso con los territorios del Noroeste en las actuaciones para diseñar el Plan Director. "Necesitamos una interlocución directa, permanente y constructiva, también con la Unión Europea (UE) para no quedarnos al margen", apuntó. "Vamos a estar muy encima de las administraciones para colocar al Noroeste como un territorio competitivo y configurarlo como nodo de conexión intercontinental, añadió".