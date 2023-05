Compañerismo, respeto, trabajo en equipo, afán de superación… Estos valores y muchos más también se enseñan en verano en el Colegio Internacional Meres. Del 3 al 28 de julio este centro privado de Asturias acoge el Meres Sport Campus, un campamento pensado para que los niños de 3 a 14 años vivan una experiencia llena de actividades y juegos especialmente diseñados para disfrutar de las vacaciones.

Así tendrán la oportunidad de practicar fútbol, baloncesto, voleibol, entre otros deportes y juegos, a la vez que pondrán a prueba sus habilidades de movimiento y fomentan sus valores. Además, los pequeños de 3 a 5 años contarán con actividades adaptadas a sus edades como juegos con agua, divertidas fiestas, talleres de cocina o excursiones por la naturaleza. Y todo en un entorno educativo único en Asturias con más de 100.000 metros cuadrados, rodeados de naturaleza, donde los niños disfrutan de instalaciones modernas, repletas de luz natural y zonas verdes de recreo que inspiran una energía creativa, tranquila y alegre. Además, las inscripciones pueden realizarse de manera semanal o al mes, para dar una mayor flexibilidad a las familias.

En el Colegio Internacional Meres siempre prestan especial atención a la actividad física. Durante el curso académico es un área de aprendizaje reforzada en horario y en contenidos dada la importancia del deporte y el cuidado físico desde edades tempranas. Por ello la propuesta para disfrutar del verano en el Colegio Internacional Meres también debía estar vinculada al deporte y todos sus beneficios. “Queremos que los niños vivan un verano inolvidable, a la vez que practican deporte”, detalla Luis Carlos Jiménez, director del colegio. “Para nosotros la salud física y mental es una prioridad y también nos preocupamos que sea así durante sus vacaciones estivales”, asegura.

Una organización de élite

Meres Sport Campus es un campamento único en Asturias. Organizado de la mano de la escuela de fútbol Jin, cuenta como monitores con grandes figuras del deporte asturiano: futbolistas, entrenadores, preparadores físicos, incluso a nivel nacional.

Entre ellos están Iván Iglesias, ex jugador del F.C. Barcelona, Sporting de Gijón y Real Oviedo; Armando Álvarez, ex jugador del Real Oviedo, Deportivo de la Coruña, Mallorca, Atlético de Madrid y la Selección Española de Fútbol; Nacho López, entrenador nacional de fútbol y ex preparador físico del Real Oviedo; José Antonio Novo, entrenador nacional de fútbol, ex profesor de la Escuela Asturiana de Entrenadores y entrenador del Oviedo en 1ª división; y Sergio León, Preparador físico del Club Baloncesto Fuenlabrada (Liga EBA) y entrenador del Club Baloncesto Fuenlabrada Junior Masculino.

Así los niños del Meres Sport Campus podrán aprender de los mejores. Los entrenadores y monitores tienen una amplia experiencia trabajando con niños de todas las edades y están comprometidos en ayudar a los niños a alcanzar su máximo potencial, mientras se divierten y hacen nuevos amigos.

Excursiones especiales para todas las edades

Meres Sport Campus no solo tiene lugar en el colegio. También se incluyen excursiones a otros entornos deportivos y educativos. Entre ellas tendrá lugar un paseo marítimo en barca en el Puerto Deportivo de Gijón. Además, este año disfrutarán de una gymkhana al estilo de humor amarillo que les permitirá pasar un día lleno de risas con una serie de pruebas y actividades de lo más original. Los más pequeños, de 3 y 4 años, también contarán con actividades y excursiones diferentes adaptadas a su edad.

Además de estas salidas especiales, Meres Sport Campus también incluye los servicios de transporte diario y almuerzo, comida y merienda elaborada en las propias cocinas del colegio.

Actualmente el Colegio Internacional Meres, integrado en el prestigioso grupo educativo internacional Cognita Schools Group, se sitúa en el Top 10 de los mejores colegios de España, según prestigiosos rankings educativos. Ahora con este campamento único en Asturias consolida su prestigio tras más de 50 años de experiencia. Este centro escolar siempre ha destacado por una educación de calidad, fiel a unos valores sólidos, impartida por un profesorado de alto nivel y con garantías de resultados extraordinarios para sus alumnos.

Así, Meres Sport Campus en el Colegio Internacional Meres se convierte en el mejor campamento para este verano en Asturias.