Cae peligrosamente el uso del preservativo entre los jóvenes asturianos. Según el barómetro "Los españoles y el sexo" de la empresa Control, el uso de este medio profiláctico ha caído un 5% en el último año y un 33% respecto a 2019. Además, el mismo informe revela que los asturianos son de los que menos relaciones sexuales mantienen y menos se masturban de España y que para la mayoría de ellos el físico no es lo más importante para irse con alguien a la cama.

Según el estudio, las precauciones de los asturianos en lo relativo al sexo han disminuido desde el inicio de la pandemia. En 2019, más del 78% aseguraba conocer bien el estado de salud de la persona con la que mantenían relaciones sexuales, un porcentaje que hoy se sitúa en el 73.

Y no solo eso. También ha caído el uso del preservativo entre los menores de 26 años. Solo el 37% de los encuestados aseguran utilizarlo con regularidad. En 2019, antes de la pandemia, esta cifra se situaba en el 70%. Pese a ello, el barómetro revela que el 92% de los encuestados asegura no haber padecido nunca una enfermedad de transmisión sexual, uno de los datos más bajos de España.

A la cola en relaciones sexuales y masturbación

Este no es el único dato en el que los asturianos está a la cola. También en las estadísticas de sexo diario y de masturbación. Seis de cada diez encuestados reconocen tener sexo una vez a la semana, mientras que solo un 1% asegura tenerlo a diario, un porcentaje que a nivel nacional escala hasta el 3.

En el caso de la masturbación, las cifras son muy similares. Un 60% lo hace una vez a la semana; si bien, solo el 3% a diario, lo que son siete puntos por debajo de la media nacional.

Por regiones, los navarros y manchegos son los que más se masturban habitualmente; mientras que los que menos, los cántabros. Por su parte, la Comunidad Valencia es la región donde más sexo se practica (un 5% asegura tener sexo todos los días, una cifra por encima de la media).

El impacto socioafectivo del sexo en los asturianos

Otra de las principales conclusiones del estudio está relacionada con la responsabilidad sexoafectiva. Durante décadas, el concepto “sexo sin compromiso” ha ido ganando terreno en las conversaciones y relaciones de los españoles. Pero ¿cómo se sienten los asturianos al respecto? ¿Es el vínculo afectivo importante a la hora de tener sexo? Según los resultados del Barómetro de Control, casi 7 de cada 10 asturianos se ha sentido solo, vacío o triste al tener sexo esporádico sin vínculo afectivo.

Si bien vivimos un momento de liberación en torno al sexo, solo el 25% de los asturianos confiesa que no es necesario conocerse o entablar una relación con la otra persona para tener sexo. La gran mayoría de los asturianos considera indispensable conocer a la otra persona para tener relaciones sexuales.

Sexo en la madurez

El sexo no tiene edad. Más de la mitad de las mujeres mayores de 41 años confiesa que han reducido su actividad sexual debido a los cambios asociados a la edad y envejecimiento.

En el caso de las mujeres, con la llegada de la perimenopausia y menopausia, aparecen problemas. Los más habituales son la menor lubricación vaginal y la falta de deseo sexual , alcanzando un 67% de mujeres asturianas afectadas por ello en ambos casos. En cuanto a los hombres por encima de 41 años, lo que más les afecta es la bajada de intensidad en el placer sexual (33%); seguido de la pérdida de apetito sexual (25%), mientras que la disfunción eréctil afecta solo al 8% de los asturianos.

El físico no es importante para los asturianos

El sexo no es cuestión de prototipos. Así lo asegura más de la mitad de los encuestados (55%) de Asturias, que asegura que el cuerpo no es un condicionante y que los no normativos despiertan también su interés y apetito sexual.

Ni tampoco entiende de condición. Los datos del Barómetro también reflejan la normalización de los asturianos en cuanto a diversidad funcional e intelectual a la hora de practicar sexo: más de 6 de cada 10 asturianos afirma que algún tipo discapacidad no afectaría en la otra persona no afectaría a su interés o apetito sexual.