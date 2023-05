Dos candidatos de Bildu, cómplices del asesinato de un guardia civil asturiano

El asesinato de José Manuel García también fue especialmente cruel. Aquel sábado, 3 de mayo de 1997, el coañés se fue a cenar con su mujer, María Ángeles González Cueto, a la marisquería "El Puerto", de Ciérvana. El agente, destinado en el cuartel de Sanfuentes, en Abanto, no cumplió con su costumbre de sentarse de cara a la puerta para anticipar un posible atentado. Un etarra entró "como buscando a alguien", se dirigió al agente y le descerrajó un tiro en la nuca. Luego se fue hasta la puerta y se paró para ver si había acabado con el agente.

Su mujer diría luego, en 2012, en el juicio a Jesús María Martín, "Txus", acusado de matar al guardia: "A los diez minutos de estar allí, entró una persona bajita, muy menuda, como calvo con el pelo para atrás, buscando a alguien. Sacó una pistola y le dio un tiro en la nuca a mi marido. Él bajó la cabeza, mirándome... Y ahí se acabó mi vida y la de él también".

Uribarri, el número cuatro en la lista para la Alcaldía de Maruri-Jatabe, donde Bildu sacó tres concejales en 2019, y Maruri, suplente de la lista para la Alcaldía de Ciérvana, fueron condenados a 16 años de prisión por haber dado "los datos precisos" para que los autores materiales cometiesen asesinato. Se especula que participaron Salvador Gaztelumendi y José Miguel Bustinza, ambos muertos meses después en un enfrentamiento con la Guardia Civil, y un tercero, el ya citado "Txus" Martín, para quien se pidieron 39 años de prisión, pero que no pudo ser identificado fehacientemente y fue absuelto. Había sido condenado previamente por matar al sargento mayor de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea.

Contando a Iker Casanova, etarra condenado en 1998 que no figuraba en la lista de candidatos del 28M denunciada por las víctimas, y que hoy se presenta para las Juntas de Vizcaya, la suma histórica de expresos de ETA, con y sin delitos de sangre, que han participado en diversas elecciones supera ya el centenar. Y no solo integrando en esa suma a 10 exterroristas que iban en listas de Bildu en 2015, entre ellos Juan María Gabirondo Agote, "Txispas", implicado en el asesinato del jefe de la Ertzaintza Genaro García Andoain.

En sus choques parlamentarios de esta semana, Pedro Sánchez ha recordado que hubo etarras en las listas electorales de 2015, gobernando Mariano Rajoy. En esos comicios se presentaron al poco de salir de la cárcel Pablo Gorostiaga y Bergoi Madernaz. Pero el hecho del que tiró Sánchez para tratar de poner en evidencia "el cinismo" del PP no es un fenómeno reciente. En los años más duros de la historia de ETA, su rama política y su red jurídica usaron como estrategia presentar a miembros de la organización terrorista incursos en causas judiciales por asesinatos. Los dirigentes y sus abogados aprovechaban diversos momentos procesales en los que, estando en marcha la investigación de jueces y fiscales sobre supuestos crímenes, no tenían aún suspendidos sus derechos políticos por ser presos preventivos a la espera de sentencia.

Feijóo obligará a Sánchez a votar en el Congreso el cordón sanitario a la formación abertzale antes del 17 de junio

P. Estebán / P. Santos

El PP registró ayer una proposición no de ley en el Congreso para que todos los grupos parlamentarios voten el rechazo a los pactos con EH Bildu mientras lleve condenados por terrorismo en sus listas o en su estructura orgánica. El cordón sanitario que propone el partido de Alberto Núñez Feijóo es un nuevo paso después de la renuncia de siete de los condenados con delitos de sangre pertenecientes a ETA que figuran en candidaturas de la izquierda abertzale. La votación, en todo caso, llegará tras las elecciones, pero el PP quiere que se produzca antes de la constitución de los ayuntamientos el 17 de junio. Eso implicaría directamente que el PSOE no pudiera mantener acuerdos con esta formación porque su coordinador general es Arnaldo Otegi, condenado por colaboración con los terroristas. No es la primera vez que Bildu integra a sentenciados por pertenecer a ETA pero, como han denunciado las asociaciones de víctimas del terrorismo, especialmente Covite (que publicó los 44 de estas municipales) nunca habían sido tan numerosos, especialmente aquellos que cometieron asesinatos. Fuentes de la dirección conservadora confirman así que mantendrán la presión sobre el PSOE y que seguirán centrando la campaña del 28M en el asunto de Bildu tras el bronco debate del martes entre Pedro Sánchez y el líder del PP. Feijóo, en línea con Isabel Díaz Ayuso (la única dirigente del PP que ha planteado la posibilidad de ilegalizar a los abertzales, igual que Vox) ya insistió en que la renuncia de los siete de Bildu no era suficiente y que debían formalizarla ante la Junta Electoral Central. Afirmó que es la única manera de creer realmente que no recogerán el acta de concejal si son elegidos. Y después de eso volvió a insistir en que trabajarán por que "los otros 37 salgan de las listas". La iniciativa en el Congreso, que llegaría en el primer pleno de junio, podría votarse justo unos días antes de que las corporaciones municipales queden constituidas. En la dirección nacional del PP entienden que de esta manera presionarán al PSOE, mirando especialmente un territorio: Navarra. El PP da por hecho que el PSN tendrá que pactar con Bildu para mantener a María Chivite en la presidencia autonómica.