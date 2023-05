Indemnizada con 10.000 euros por constar como morosa sin serlo

Una vecina de Cangas de Onís recibirá una indemnización de 10.000 euros por parte de una operadora de telefonía por haberla incluido durante más de tres años en el archivo de morosos sin razón alguna. La sentencia, dictada por el Juzgado número 1 de Cangas de Onís el pasado 12 de mayo, puede ser apelada por la ahora condenada.

La víctima, cuyos intereses defiende la letrada Cecilia Díaz Fernández, acudió en marzo de 2019 a su entidad bancaria para solicitar un crédito personal de 16.000 euros. No había impedimento para el préstamo, salvo que la mujer estaba inscrita en un registro de morosos.

La mujer pidió información y le comunicaron que había sido incluida en el archivo debido a una supuesta deuda de 279,55 euros con una telefónica que databa de septiembre de 2018. El problema es que la factura supuestamente impagada era de una fecha en la que la mujer ya no era cliente de la operadora, por lo que no solo no debía, sino que le habían cargado un cobro indebido. La mujer remitió un fax tanto a esta empresa como al registro de morosos para dejar de constar en el fichero. Al mes siguiente, mayo de 2019, le comunicaron que ya había sido tramitada la baja.

Tres años después

Sin embargo, a principios de 2021, la mujer solicitó un préstamo para financiar un aparato para su negocio por importe de 32.500 euros. Para su sorpresa, la entidad se lo denegó porque seguía incluida en el archivo de deudores tres años después del primer incidente.

La indemnización de 10.000 euros en este caso es especialmente alta, ya que generalmente se imponen unos 3.000, según fuentes jurídicas.