Jueces y fiscales logran subidas de hasta 450 euros al mes y desconvocan la huelga

Mientras jueces y fiscales se encaminan a un acuerdo con los ministerios de Justicia y Hacienda, tras arrancar unas subidas de hasta 450 euros mensuales –las mismas que consiguieron los Letrados de la Administración de Justicia–, el resto de funcionarios de los juzgados extreman su postura e iniciarán una huelga general indefinida este lunes, ante la ausencia de avances en la negociación. Este jueves llevaron a cabo su decimocuarta jornada de huelga, que iniciaron el 17 de abril. "La actitud del Ministerio de Justicia, que ni tan siquiera convoca mesa de negociación después de un mes de paros, concentraciones, manifestaciones y diversos actos reivindicativos, ha llevado al comité de huelga a endurecer las movilizaciones convocando un paro de lunes a viernes en jornada completa y de forma indefinida", dicen los funcionarios asturianos, que este jueves vivieron su tercera jornada de conflicto esta semana, con una concentración ante los Juzgados de Avilés.

"Lamentamos los perjuicios que está generando esta situación a los ciudadanos, pero el único responsable es el Gobierno –y en concreto la ministra Pilar Llop– que debe ofrecer ya una oferta económica", insiste CSIF, una de las convocantes, junto a CC OO, STAJ y UGT. Como en días anteriores, la huelga fue seguida por el 90 por ciento de los funcionarios judiciales asturianos –según los sindicatos convocantes, ya que el Principado cuantifica el seguimiento muy por debajo– y se suspendieron todas las actuaciones judiciales y vistas, salvo los servicios esenciales como guardia, menores, incapacitados y violencia de género, jurisdicción en la que se atendieron declaraciones de detenidos, así como solicitudes de órdenes de alejamiento y otras medidas cautelares. En España se han suspendido, siempre según los sindicatos, medio millón de juicios y vistas y paralizado más de 30 millones de actuaciones.

Mientras la huelga de los funcionarios se enquista a las puertas de las elecciones, la de los jueces y fiscales parece alejarse después de que todas las asociaciones, salvo la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), llegasen este jueves a un acuerdo para evitar la huelga indefinida y aceptasen la oferta de 46,7 millones de euros, que se traduce en unos 450 euros más al mes que se aplicarán a toda la carrera. La firma oficial del pacto tendrá lugar este martes, a la una de la tarde.

Tras cinco reuniones, seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales cerraron este jueves los últimos "flecos" de la negociación y pusieron fin al conflicto y a la convocatoria de huelga que cuatro de ellas tenían prevista para este lunes 22 de mayo. La APM se desmarcó del pacto al considerar "insuficiente" la propuesta del Ministerio, sin aclarar si convocará en solitario una huelga que ya había suspendido sin fecha días atrás. El portavoz de la APM, Juan José Carbonero, indicó que aún hay margen para la negociación y que no descarta nada. Jueces para la Democracia y la Asociación Progresista de Fiscales habían considerado prematuro convocar el paro sin sentarse con el Gobierno antes. La Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), aunque están a favor del pacto, indican que no les satisface ya que no recoge todas sus reivindicaciones. Ahora APM tendrá que decidir si va sola a la huelga.