Perfumería electoral

Voy al De la Uz del debate. En la perfumería está Diego Canga (PP), que se considera "aire fresco". Busco una fragancia suave, para caballero mayulón, la pruebo en el dorso de la mano y, por sinestesia, me sugiere el color beige. Manuel Iñarra (Ciudadanos) está en los desodorantes, ese remedio cosmético para asegurar la distancia, que permite que nos acerquemos sin la imposición de la peste de las axilas. Iñarra, interesado en la equidistancia, tiene en el sobaco derecho a Adrián Barbón y en el izquierdo a Canga. Habla de sí porque el centro no es una ideología, es una persona. Manuel es un centro Lolo y profe contra la transpiración. Del lado de su sobaco derecho, el que siempre da lecciones le manda que estudie más.

Adrián Barbón (PSOE) está en la zona de las mascarillas. Todavía ofrece en la campaña el Covid 19 que le hizo brillar en el principio de este mandato y que, conforme fue pasando, llevó su gestión a mate y a ser empañada por el campo y el monte. La mascarilla Barbón se opone al "aire fresco" Canga, que pone tarea a Barbón porque no "ha trabajado nunca". Barbón se defiende como la mascarilla que siempre hay que llevar y siempre estará ahí.

¡Ostras, la lejía! Cambio el rumbo y busco una que desinfecte más, pero respete los colores. Ovidio Zapico se ofrece a pactar con el PSOE sin desteñir el rojo, bien al contrario, potenciándolo.

Necesito algodón y en el lineal están comprándolo Cova Tomé (Podemos) y Carolina López (Vox). El algodón de Tomé es de uso sanitario, para cuidados, limpieza de heridas y yagas. Lo lleva siempre en el discurso como lleva a veces el fonendoscopio a los actos ("No diga 33, vote 23"). El de López es de uso sanitario, porque según el principio del mayordomo de "Tenn", el algodón no engaña. Ella cree que nos engañan con todo. No se hace la prueba del algodón a su propio discurso en el que incluye “la llingua no existe”.

"Escoba y recogedor", leo en mi lista y doy con Adrián Pumares, (Foro) que lo barre todo para casa, llegó dando escobazos a derecha e izquierda y diciendo que el único que no depende de Madrid es él, el lodo que queda de lo que fue el polvo de Foro Asturias Ciudadanos y Francisco Alvarez-Cascos.

–Pagaré con tarjeta.

–¿Tarjeta de socio tiene?