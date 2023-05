"La música es bonita, pero la canción no tiene letra". Así ha valorado el secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), José Antonio Vidal, el acuerdo alcanzado entre el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y el sindicato Sicepa-Usipa/SAIF sobre la reorganización del trabajo en Atención Primaria. Un acuerdo que, según Sicepa-Usipa, abre la puerta a reducir el número de pacientes diarios en las agendas de los médicos de los centros de salud.

A juicio de José Antonio Vidal, "respecto a facultativos todas las promesas son correctas, pero versan sobre temas que están en negociación o estaban ya sobre la mesa".

El secretario general del SIMPA añade que, en el acuerdo firmado, "lamentablemente no hay cuantificación y las promesas se establecen a largo plazo". Como ejemplo, el SIMPA indica que el pacto "no dice un número exacto de pacientes a ver en la mañana, suponemos que porque eso será negociado en mesas con el resto de sindicatos, y con nosotros desde luego, como no puede ser de otra manera".

Desde el sindicato CSIF, Felipe Piedra aseveró que, respecto a la reducción de las agendas médicas, "consideramos que habrá mucho que afinar para poder encajar el acuerdo sin disparar las listas de espera de Atención Primaria".

El coordinador de sanidad de CSIF señala que "habrá que trabajar en las mesas de negociación si el SESPA quiere cumplir su compromiso, ya que hay muchos profesionales implicados en la propuesta, no sólo médicos". El acuerdo, puntualiza el doctor Piedra, "repercutirá en agendas de enfermería, en gestión de las demandas por las auxiliares administrativos, en el 112...".

El citado acuerdo constituye la salida de una huelga de 48 horas que, con escaso impacto en la asistencia, tuvo lugar la semana pasada. Sicepa-Usipa fue el único sindicato que no firmó los acuerdos recientes con el Sespa sobre mejoras retributivas y reorganización de las guardias de Atención Primaria.