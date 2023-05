Alejandro González Fernández (Folguerúa, Tineo) nació hace ahora hace 95 años en una familia de las de antes, de las que tenían cinco o seis vacas. De ahí con trabajo y esfuerzo llegó a tener 30 vacas lecheras que vendió cuando se jubiló. Josefina Suárez Suárez, nació el 24 de noviembre de 1926, en Casa Vidal en Canedo de Otur, en el concejo de Valdés. Por lo que va ya por los 96 años. Uno más que Alejandro. Suárez también tenía vacas, y labró a conciencia el campo, aunque también cosió, gracias a una tía suya que la introdujo en el oficio. Todo una "todoterreno". El tinetense y la valdesana han sido nombrados como "Paisano y Paisana del año 2023", un galardón que está organizado por el Ayuntamiento de Oviedo, la Fundación Caja Rural de Asturias, LA NUEVA ESPAÑA y Corporación Televisión Española. El acto de entrega del premio tendrá lugar mañana domingo a las 12.30 horas en el Auditorio Príncipe Felipe. Un evento en el que se entregarán también varios premios como el del veterinario jubilado; el de ingeniero agrónomo; el de ingeniero técnico agrícola; el de la horticultura; el de la investigación; y varios para ganaderos, queseros y artesanos.

Ahondando en la extensa biografía de los "Paisanos del año", Alejandro González proviene de una familia de seis hermanos. Los animales que tenían en casa no eran "ni de carne, ni de leche, porque eran la tracción animal que tiraba del arado de madera para labrar la tierra", asegura. En su casa se centralizaba la recogida de la leche de la zona; su padre tenía una "máquina de desnatar, una desnatadora de aquellas de manivela" que separaba la nata, que llevaba a la Mantequera de Tineo, del suero que volvía a las casas suministradoras para alimento de los animales y, en ocasiones, también de las personas. Siguiendo la trayectoria de su padre, y con una profesión que en su familia ya la ejercía la cuarta generación, "un poco tarde", asegura, a los 41 años compró un camión, dedicándose también a la recogida de leche desde Bustoburniego, pasando el puerto y todos los pueblos y caserías hasta Tineo. Paralelamente, y como buen emprendedor, montó también un almacén de piensos, de forma que cuando recogía la leche le hacían los pedidos y en la recogida del día siguiente entregaba lo encargado, "no era como ahora, que todo tiene que ir y estar separado", agrega el tinentese.

Por su parte, Josefina Suárez también fue una trabajadora nata. Lo suyo fue siempre trabajar, dicen en el pueblo que "no hay hombre en Canedo que trabajara más que ella, segando, acarreando hierba, catando, cuidando el ganado y plantando y cuidando su huerta", de la que cuenta "era lo que más me gustaba, más que el comer, disfrutando sobre todo al anochecer, de su paz y su silencio, hasta el punto que muchas veces su hijo le preguntaba ¿te traigo la cena aquí, mamá?", y en la que ha trabajado hasta hace tan solo dos años. También asegura que disfrutaba yendo a Oviedo "de compras". Pese a tanto trabajar, dice que "nunca me sentí cansada".