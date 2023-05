"No sabía que transportase droga", dice el colombiano pillado con 34 kilos de cocaína

El magistrado Miguel Ángel Díaz Araujo, del Juzgado de instrucción número 3 de Avilés, ratificó este viernes la prisión para el colombiano E. A. S. P., de 27 años, sorprendido la semana pasada con dos maletas que contenían paquetes de cocaína con un peso de 34,2 kilos. El magistrado estima que hay riesgo de que el joven, que trabaja de auxiliar de vuelo, pueda fugarse de España y se sustraiga a la acción de la justicia. El joven acudió al juzgado avilesino para comparecer en la vistilla que establece la ley de Enjuiciamiento (artículo 505) para ratificar su ingreso en prisión y en ella mantuvo la versión que ya ofreció el pasado sábado, tras su detención: "No sabía que llevase droga, simplemente le hice un favor a un conocido de la familia trayéndole las maletas". El problema es que ahora pueden pedirle hasta trece años de prisión por un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas de extrema gravedad o de notoria importancia.

Germán Inclán, letrado del joven colombiano, recurrirá el ingreso de éste en prisión la semana que viene, al considerar que no existe riesgo de fuga, dado su arraigo en Asturias, ya que reside en Oviedo con su pareja española, con la que tiene planes de matrimonio. Su familia ya ha recibido hasta cuatro extrañas visitas preguntando si ha llegado a Asturias. No ha querido desvelar quién le dio las maletas por miedo a represalias a sus familiares. No puede volver a Colombia.

El abogado cree que es evidente que el joven cayó en una trampa tendida por una persona de confianza. Este amigo de la familia, sostuvo, le entregó dos maletas en las que llevaba, supuestamente, efectos personales como ropa y otros enseres, puesto que tenía pensado establecerse en Asturias más adelante. Es chocante por otro lado, recalca el letrado, que unas maletas cargadas de droga pasasen con tanta facilidad hasta tres escáneres en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, lo que apuntaría a que la persona que metió la droga en las valijas contaba con algún cómplice en el personal de seguridad. Por otro lado, no se han rastreado en sus cuentas movimientos de dinero que evidencien un posible pago por actuar de correo. E. A. S. P., por otro lado, está estudiando para ser tripulante de cabina y es muy consciente, sostiene su letrado, de los riesgos de transportar drogas. "Solo facturé las maletas y sorpresivamente me encuentro con que me detienen al llegar a Oviedo", declaró el joven.

Fue primero en el Aeropuerto de Madrid donde las fuerzas de seguridad encontraron una maleta con quince bloques de cocaína que pesaban 16,7 kilos. Otra maleta que viajó hasta el Aeropuerto asturiano contenía otros trece paquetes con 17,5 kilos, 34,2 kilos en total que están siendo analizados en Cantabria para determinar su grado pureza, lo que será determinante en el juicio. Al ser detenido, el joven primero se mostró sorprendido, pero luego tuvo una crisis de ansiedad que requirió de atención médica. Según su letrado, luego pasó al enojo y al abatimiento, aunque sin sentimiento alguno de culpa.