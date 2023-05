Varios sindicatos sanitarios restaron ayer importancia al nuevo acuerdo alcanzado entre el Servicio de Salud del Principado (Sespa) y el sindicato Sicepa-Usipa/SAIF sobre la reorganización del trabajo en Atención Primaria y de la atención a las urgencias en los centros de salud. Argumentan, por una parte, que recoge aspectos que ya estaban sobre la mesa de negociación. Por otra, subrayan que no concreta aspectos esenciales de su contenido.

Con relación a la idea más enfatizada por Sicepa-Usipa, según la cual el pacto abre la puerta a reducir el número de pacientes diarios en las agendas de los médicos de los centros de salud, el coordinador de sanidad de CSIF, Felipe Piedra aseveró:_«Habrá mucho que afinar para poder encajar el acuerdo sin disparar las listas de espera de Atención Primaria».

«La música es bonita, pero la canción no tiene letra», resumió el secretario general del Sindicato Médico de Asturias (SIMPA), José Antonio Vidal. A juicio del doctor Vidal, «respecto a facultativos todas las promesas son correctas, pero versan sobre temas que están en negociación o estaban ya sobre la mesa». El secretario general del SIMPA añade que, en el acuerdo firmado, «lamentablemente no hay cuantificación y las promesas se establecen a largo plazo». Como ejemplo, el SIMPA indica que el pacto «no dice un número exacto de pacientes a ver en la mañana, suponemos que porque eso será negociado en mesas con el resto de sindicatos, y con nosotros desde luego, como no puede ser de otra manera».

Acerca de la reducción de las agendas diarias de los médicos, el documento establece lo siguiente: «Antes del fin de 2023, se reorganizarán las agendas de las consultas de los profesionales de la Atención Primaria en función de unos adecuados tiempos de atención y teniendo también en cuenta el tiempo necesario para el resto de las funciones que los profesionales han de atender durante su jornada».

Desde el sindicato CSIF, Felipe Piedra aseveró que «habrá que trabajar en las mesas de negociación si el Sespa quiere cumplir su compromiso, ya que hay muchos profesionales implicados en la propuesta, no sólo médicos». El acuerdo, puntualiza el doctor Piedra, «repercutirá en agendas de enfermería, en gestión de las demandas por las auxiliares administrativos, en el 112...».

El acuerdo rematado ayer constituye la salida de una huelga de 48 horas que, con escaso impacto en la asistencia, tuvo lugar la semana pasada. Sicepa-Usipa es el único sindicato que no había firmado dos acuerdos recientes con el Sespa sobre mejoras retributivas y reorganización de las guardias de Atención Primaria. La firma del documento se ha producido nueve días antes de las elecciones municipales y autonómicas programadas para el próximo día 28.

La gerente del Sespa, Conchita Saavedra, a su vez número 2 de la candidatura del PSOE al Principado, indicó ayer que «hemos mantenido durante estos años un diálogo con los profesionales y con las organizaciones sindicales, en los últimos tiempos hemos hecho dos acuerdos importantes y esta firma cierra el acuerdo con todos los sindicatos del ámbito sanitario».

Desde Sicepa-Usipa, su coordinadora de Sanidad destacó que el acuerdo «recoge un conjunto de medidas satisfactorias para los profesionales». Añadió que «consideramos un éxito poder establecer los cronogramas de todos estos asuntos». Y puntualizó: «Nos mantendremos alerta para que su cumplimiento sea real».

Felipe Piedra, de CSIF, se muestra muy crítico con lo que denomina «ejercicio de protagonismo, revanchismo y pataleo» por parte de Sicepa-Usipa. «Todas las reivindicaciones planteadas, y todas significa todas, están en las mesas de negociación entre los agentes sociales y el Sespa», señala el doctor Piedra.

Desde UGT, Tatiana Soto tampoco ahorra críticas al sindicato firmante del pacto: «Estamos ante una puesta en escena con fines electoralistas desde el principio». La representante de UGT también reprueba la actuación de la Administración sanitaria:_«Todos y cada uno de los puntos que unos dicen haber conseguido y otros firman como otorgados se encuentran recogidos en los distintos acuerdos firmados con anterioridad y que Sicepa-Usipa no ha firmado».

La secretaria autonómica del Sindicato de Enfermería (SATSE-Asturias), Belén García González, señaló que «cualquier mejora para los profesionales siempre será bien recibida por nuestra organización». Sin embargo, añadió, «la mayor parte de los puntos están ya recogidos en los dos acuerdos firmados por el resto de organizaciones sindicales recientemente, o se están negociando ya».

Desde CSI, Javier Santamaría indicó que el texto del acuerdo es «muy abierto y poco concreto, pero al final serán los profesionales y usuarios los que deban valorar».

ATAS anula la manifestación de hoy. La Asociación de Trabajadores Asturianos Sanidad (ATAS) decidió ayer aplazar la manifestación programada hoy, sábado, a las 12.00 horas, en Oviedo, en señal de duelo por la trágica muerte, ayer, de dos niñas hermanas gemelas de doce años que se quitaron la vida en la capital del Principado. A aquellos que acudan hoy a Oviedo «se les recibirá en una concentración silenciosa delante de la estación de Renfe de Oviedo» a la hora prevista para el inicio de la manifestación. Los concentrados guardarán un minuto de silencio por la familia de Oviedo y por «tantas personas que pierden de manera temprana a un ser querido».

Algunos contenidos del acuerdo Urgencias en centros de salud. «El Sespa se compromete al desarrollo de la normativa necesaria para que en el plazo de un año, desde la firma del presente acuerdo, se encuentre en vigor un nuevo modelo de organización de las urgencias extrahospitalarias que suponga una unificación o novación de las categorías profesionales del SAC y SUAP». Cupos de enfermería. «Durante el primer semestre de 2024, culminará la tramitación del expediente, presente en el Plan Normativo para 2023 de la Consejería de Salud, por el que se desarrollará la libre elección de profesional en la Atención Primaria en el que se incluye el establecimiento de los ‘cupos’ de enfermería». Agendas de los médicos. «Antes del fin de 2023, se reorganizarán las agendas de las consultas de los profesionales de la Atención Primaria en función de unos adecuados tiempos de atención y teniendo también en cuenta el tiempo necesario para el resto de las funciones que los profesionales han de atender durante su jornada». Autogestión organizativa de las guardias. «Las gerencias de las áreas sanitarias, con la supervisión del Sespa, realizarán una programación de la atención continuada en Atención Primaria basada, prioritariamente, en criterios de autogestión y favoreciendo la organización acorde a las características de cada área y /o centro». Filtro de las llamadas al 112. «Antes de la finalización de ejercicio de 2023, las llamadas procedentes del 112 para la atención sanitaria urgente serán analizadas por personal sanitario antes de ser activados los profesionales de los Equipos de Atención Primaria y de los Servicios de Atención Continuada encargados de la atención». Marco común para las Urgencias hospitalarias. «El Sespa se compromete a establecer, tras el estudio al efecto, un programa de manutención por el que se proporcione al personal de atención continuada, la comida correspondiente a las guardias de 12, 17 y 24 horas durante las mismas. De igual forma se establecerá un sistema objetivo de compensación de los desplazamientos, en vehículo propio, por razón de servicio».

Se crean 84 puestos directivos para ponerse al frente de los equipos de Atención Primaria

El Gobierno de Asturias acordó ayer una modificación de la plantilla orgánica del Servicio de Salud (Sespa) para crear 84 puestos de dirección de equipos de Atención Primaria. Se creará un puesto de dirección por cada uno de los equipos de Primaria que existen en el actual mapa sanitario.

Por otra parte, el Ejecutivo ha decidido prorrogar hasta el 31 de diciembre los programas especiales para reducir las listas de espera sanitarias, que incluyen intervenciones y consultas en horario de tarde. «Paralelamente, se mantendrá el complemento de productividad que perciben aquellos profesionales del Sespa que participan en estos planes de choque para atajar las demoras», señala un comunicado del Ejecutivo regional. Con esta decisión, el Sespa mantendrá la actividad especial para reducir las esperas que comenzó en septiembre de 2021.

Asimismo, el Gobierno ha autorizado un gasto 904.179 euros para equipos que monitorizan de forma ambulatoria la presión arterial, dópler vasculares y dermatoscopios destinados a varios centros de salud de la región, de los que se beneficiarán todas las áreas sanitarias.