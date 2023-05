Asturias saca un mínimo partido al crecimiento experimentado en 2022 por la industria española de sanidad y nutrición animal, que creció globalmente el 1,49% con respecto al año anterior, lo que se tradujo en 1.950 millones de euros de facturación, según el último informe Asociación empresarial española del sector, Veterindustria, dirigida por Santiago de Andrés. No obstante, el mercado nacional cayó el 1,32% para situarse en los 1.215 millones de euros.

"Indudablemente no podemos decir que 2022 haya sido un año ciertamente positivo en cuanto a la evolución del mercado de sanidad y nutrición animal", admite De Andrés, que habla de una tendencia creciente del segmento de animales de compañía cuyos datos "compensan en cierto modo" la bajada de los productos destinados a los animales de producción. No obstante, no sucede así en Asturias. Esto es debido a que es una de las autonomías más focalizadas en el ámbito ganadero, un sector que ha visto reducida su facturación el año pasado.

"Factores como la guerra en Ucrania, la importante subida de los precios energéticos que incrementa a su vez los costes logísticos, el encarecimiento de las materias primas, una inflación alcista en toda Europa hasta valores de dos dígitos en algunos meses del año 2022 junto con una reducción de los censos ganaderos creemos que son la fuente originaria de esta ralentización de nuestro mercado", señala el director.