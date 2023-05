Aunque los enfrentamientos entre hosteleros y clientes en redes sociales por malas críticas están a las orden del día, también hay ocasiones en las que, ante una mala valoración justificada, los empresarios se ven en la obligación de plegar y pedir disculpas. Eso es lo que ha pasado en este caso en el que, además, la argumentación empleada por el hostelero ha sido de lo más sorprendente: "Fueron víctimas de un cocinero que se iba".

Todo comenzó con el siguiente comentario de un comensal. "Hemos ido hoy a comer el menú de sábado y tanto la calidad como el servicio han sido lamentables. Como entrantes hemos pedido paté de cabracho que estaba lleno de espinas y cuarteado de estar en la nevera muchos días. De primero pedimos risotto y ensalada con bonito escabechado, el risotto, aparte de arroz, no supimos qué más llevaba pero sabía fuertísimo, y en la ensalada el bonito estaba crudo y con la telilla de las tripas (asqueroso)", comenzó explicando.

La dura crítica no acabó aquí: "En el segundo llegó lo peor de todo, era parrillada de carne y palometa a la plancha. El primer trozo de carne que cogimos estaba podre y no pudimos comer más, desprendía olor a putrefacto; y la palometa nos la trajeron abierta y sin limpiar de tripas y sangre. Todo esto mientras la camarera se llevaba los platos como los traía y en ningún momento nos preguntó por qué no comíamos".

Aún hubo más: "Para rematar, de postre pedimos un yogur (al menos queríamos comer algo, ya que hasta el momento no habíamos podido comer nada) y nos lo traen caducado. Al marchar vino la dueña o encargada a preguntarnos qué pasaba y su disculpa fue que el cocinero se le quería ir y lo hacía así de mal para que lo despidiera. Penoso. Por cierto, nos cobraron los 12,90€ que costaba el menú a cada uno, a no ser en uno de los menús (el del filete) que nos descontaron 3,00 euros. Lo peor de todo es que juegan con la salud de la gente, la carne estaba en muy mal estado. Desde luego no repetiremos".

Aunque pudiese parecer que tan dura crítica podría llevar una dura respuesta del propietario del establecimiento, la cosa no fue así. Hubo contundencia, pero para pedir disculpas y para cargar contra el que por entonces era cocinero del establecimiento. "Lamentable. Fueron víctimas de los últimos coletazos de un cocinero que se iba. Lo lamentamos enormemente, porque es una lástima que los clientes paguen por el malestar ocasionado por alguien que se quiere ir y no hace su trabajo bien para causar daño nada más", comenzó explicando.

Las disculpas no acabaron ahí. "Estos hechos no sólo ocasionan malestar a la clientela directamente, sino también al resto de los trabajadores y por ello no funcionan adecuadamente, lo que al final también se traslada al cliente. Y lo peor es que esto quizá lleve tiempo ocurriendo y minando la empresa y la dirección se entera cuando llegamos a estos límites. Repito, reciban nuestras más sinceras disculpas por ese cúmulo de despropósitos sufridos y por ello queremos informarles que hemos tomado medidas al respecto y a partir de mañana ya contamos con nuevo chef", afirmó antes de lanzarles una servicial propuesta: "Les invitamos a que gratuitamente repitan esa comida que tan penosamente han sufrido por causas ajenas a nuestro interés".