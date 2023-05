La Guardia Civil investiga quién conducía realmente el coche causante del accidente de Lamasanti

El accidente de Lamasanti, que costó la vida al saregano Pedro Piquero Iglesias y graves lesiones a su esposa Sara, no está claro. La Guardia Civil investiga quién conducía el vehículo y si iba bajo la influencia de las bebidas alcohólicas. La Guardia Civil indicó que no se había producido alcoholemia, aunque está pendiente de los análisis que se realizaron en el Hospital Universitario Central de Asturias. La Guardia Civil investiga si era una mujer la que realmente conducía el coche y no el supuesto copiloto, y si éste tenía una tasa de alcohol superior a la permitida por la ley. El informe que está elaborando la Guardia Civil aclarará este punto.

Los restos de Pedro Piquero fueron trasladados en la mañana de este martes al tanatorio de Pola de Siero. La familia recibió el apoyo de numerosas personas, impactadas por los ocurrido. Como indicaba este lunes el alcalde de Sariego, Saúl Bastián Montequín, "no pensábamos que fuese a terminar de esta manera, nos ha cogido de improviso". Los amigos y allegados de Piquero confesaron estar "destrozados" por lo ocurrido y quieren que caiga todo el peso de la ley sobre el causante del siniestro. La carretera en la que se produjo el siniestro en la medianoche del sábado, no es especialmente conflictiva, dado que su límite de velocidad es bajo, pero la calzada acumula quejas por su mal estado. Pedro Piquero trabajaba como frigorista, aunque su gran pasión era el dibujo, los cómics, los superhéroes y el tatuaje, especialidad en la que había destacado con el nombre de guerra de "Peter Pyker". Será enterrado este miércoles en Sariego, tras un funeral que se celebará a la una de la tarde.