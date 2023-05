Indemnizan a un paciente del Nalón por tardar 326 días en tratarle un cáncer

Un paciente ha sido indemnizado por el Sespa con 35.000 euros por daños morales al sufrir un retraso de 159 días en el diagnóstico de un cáncer y otros 167 en su tratamiento, que resultó infructuoso y ha llevado al afectado a ingresar en cuidados paliativos. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) no ve probado que un diagnóstico y tratamiento más precoz hubiese salvado la vida del usuario, de iniciales A. G. G., pero sí reconoce que la dilación en su atención le causó daños emocionales por la «angustia» de no dar con una respuesta. Un razonamiento que no acaba de compartir el letrado de la familia, Miguel Ángel Alonso, que considera que el retraso total entre la primera consulta y el tratamiento del paciente, de casi un año, fue excesivo.

Recoge la sentencia que el afectado, de 64 años, acudió en febrero de 2017 a su médico de cabecera «por un bulto en el cuello» que le molestaba al tacto. El letrado de la familia exponía que «errores médicos y administrativos» en el Hospital Valle del Nalón habían «retrasado el diagnóstico y tratamiento» de lo que terminó siendo un carcinoma epidermoide de orofaringe, que acabó sufriendo problemas de deglución y con una incapacidad permanente. En la actualidad, el afectado se encuentra en cuidados paliativos. Por todo esto Alonso alegaba una «mala praxis» por parte del sistema sanitario, y explicaba que el proceso de atención al paciente había incurrido en varios errores, sobre todo dos. El primero, que tras una primera punción del bulto que no dio resultados preocupantes, la segunda, realizada un año después –ya en abril de 2018–, se notificó de forma errónea al paciente. «Por error le dan los resultados de la prueba anterior», expone la parte demandante, lo que hizo que el paciente no fuese consciente de que sufría cáncer hasta septiembre de ese año. El otro fallo que alegaba la familia del afectado era que después, ya con el diagnóstico oncológico, «un error administrativo» hace que el paciente se derive «equivocadamente» al servicio de Otorrinolaringología y no al equipo oncológico del HUCA, lo que causa «una nueva demora» en el tratamiento. Sumando estos dos retrasos, A. G. G. tardó 326 en días en ser tratado por su patología. El Sespa, por su parte, si bien reconoce que «se aprecia un déficit en la respuesta del servicio sanitario», alegó ante el juez que eso «no supone un avance en el proceso cancerígeno» y que, «salvado el periodo de demora, en todo momento se adoptaron las medidas pertinentes». La parte demandante presentó a un médico-perito que declaró que el sistema sanitario no debería haber considerado «infalible» esa primera punción negativa y que se deberían haber realizado más pruebas y que, en cualquier caso, el retraso total del procedimiento hizo que el tumor creciese. El fallo judicial ve probados ambos errores: el retraso diagnóstico por la lectura incorrecta de la segunda biopsia ya demora en la derivación del paciente a su tratamiento de quimioterapia y radioterapia, pero estima que «ante la incertidumbre» de cómo habría evolucionado el paciente con un diagnóstico más precoz, una «cuestión de amplio margen especulativo», entiende que «no existe certeza de que un diagnóstico temprano y certero de la enfermedad hubiese permitido una recuperación completa del paciente o disminuido el alcance de las secuelas que padece». Sí entiende, sin embargo, que el afectado debe ser indemnizado por daños morales, por la «zozobra inherente a la incertidumbre» que le provocó el retraso en su atención sanitaria. De ahí la indemnización de 35.000 euros, que ya ha sido abonada, si bien la familia no descarta reactivar el proceso judicial más adelante, habida cuenta de que el paciente, desde que se inició este primer proceso, vio empeorado su estado de salud.