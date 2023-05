Querella en Cantabria por matar lobos, que los ecologistas quieren extender a Asturias

La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) presentó este viernes ante los Juzgados de Santander una querella criminal por prevaricación contra el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, y Antonio Javier Lucio Calero, Director General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático de la misma administración dirigida por Miguel Ángel Revilla, por haber ordenado la eliminación de diez lobos en esa región. La querella se presenta después de que la Fiscalía cántabra archivase el mes pasado otra denuncia contra los dos altos cargos ya citados, más un tercero, el subdirector general de Medio Natural de Cantabria, Ángel Serdio, que no se incluye en la acción instada la semana pasada.

Ascel sostiene que hará lo mismo si la Fiscalía de Medio Ambiente archiva la denuncia presentada contra el director general del Medio Natural y Planificación Rural del Principado de Asturias, David Villar, al que acusa de prevaricación por firmar una resolución que abre la puerta a eliminar un lobo en el parque nacional de los Picos de Europa. Según Ascel, el director general asturiano resolvió la eliminación del lobo antes de contar con el preceptivo informe del Ministerio. Además, considera que se ha infringido la normativa vigente porque "no se demuestra que no existan otras soluciones satisfactorias, que ni tan siquiera se han buscado"; "no se justifica que no se afecte al estado de conservación de la especie", y "no se demuestran perjuicios importantes" por los ataques del lobo en la zona en la que se eliminará al ejemplar.

La asociación conservacionista utiliza argumentos similares en la querella presentada contra los dos altos cargos cántabros, a quienes acusa de un delito de prevaricación del artículo 404 del Código Penal, que lleva aparejada pena de inhabilitación por tiempo de nueve a quince años.

Las resoluciones autorizando la muerte de diez lobos en Cantabria, además en época de crianza, "obedecen a la reiterada y particular posición política del Consejero, el cual no ceja en manifestar su voluntad de sortear o desobedecer la Orden Ministerial, obviando, a sabiendas, el nuevo régimen de protección sobre la especie en todo el territorio español". Acusan a los querellados de ordenar las muertes en base a datos de daños arbitrarios y sin motivación, arguyendo "estado de conservación favorable".

Encierro ganadero por pagar tarde y mal las indemnizaciones por los daños a los caballos