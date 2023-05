Miguel Herrero Hurlé (Villaciosa) es el cabeza de lista de SOS Asturias en la circunscripción oriental.

La oportunidad de encabezar este proyecto fresco e ilusionante que busca una nueva forma de entender la política y de dignificarla como el método para ofrecer soluciones reales a la gente y garantizar que todos los asturianos puedan desarrollar su proyecto de vida con independencia del lugar que elijan para vivir, le llegó a este bombero de profesión, fotógrafo autodidacta y amante de la naturaleza, cuando menos se lo esperaba y cuando ni siquiera él sabía a quién iba a votar. "Siempre he sido una persona con inquietudes y SOS Asturias es un partido en el que me siento plenamente representado. Valoro enormemente que no haya nadie con carné político y la frescura y la ilusión con la que la gente valiente que me acompaña en este viaje se ha atrevido a dar un paso al frente", destaca el candidato. "No sirve de nada protestar en las barras de los bares o en los corrillos de la sobremesa. Si queremos otra forma de entender Asturias aquí estamos nosotros, libres de consignas políticas y de aparatos de partido".

Explica Miguel Herrero (Mica, para los amigos) que el oriente de Asturias tiene graves problemas "que parecen escondidos detrás de un eslogan que nos han vendido de Paraíso Natural y que se desvanece. Tenemos la tasa más alta de suicidios de toda España, vivimos en una sociedad que se ha convertido en rehén de los partidos tradicionales y parece que esa Asturias luchadora y valiente está adormecida y conformada". Mica considera fundamental, al igual que lo hace la España Vaciada, partido al que pertenece SOS Asturias "generar oportunidades reales de empleo para todas las personas que quieran vivir aquí". Por ello, señala, "vamos a crear una bolsa de viviendas KM0 para blindar el derecho a vivir en sus pueblos o villas a quienes así lo desean, reforzar las plantillas de psiquiatras y psicólogos, aplicar una fiscalidad diferenciada y aprobar un impuesto de ruralidad para los profesionales públicos que están destinados en las alas de Asturias y que deben de ser compensados por no contar con los mismos derechos que el resto. Reciprocidad y solidaridad".

Otras de las medidas que defiende Herrero es "acabar ya con el impuesto de sucesiones y las plusvalías, que están provocando que muchísima gente no pueda asumir una herencia, lo que deriva en que Asturias tenga miles de casas deshabitadas que terminan en ruinas. Asturias se está convirtiendo en un cementerio en ruinas".

El candidato por el oriente de SOS Asturias, quizá porque es bombero de profesión, no teme a los riesgos. "Tengo claro que la sociedad está viviendo un cambio y que ser sumiso es lo peor que nos puede ocurrir, no sé los kilómetros que llevamos recorridos en este viaje, pero somos la opción más honesta para todas esas personas que están cansadas de que se les engañe legislatura tras legislatura o que sienten que ya no tienen a quién votar", concreta.

Dentro de las medidas diseñadas para el oriente, el candidato de SOS Asturias apuesta por "desestacionalizar el turismo. Asturias es uno de los pocos lugares que aún mantiene vivas las estaciones y nos empeñamos en vender una imagen de mentira con soles, cuando en realidad deberíamos de ofrecer lluvia, niebla, naturaleza. Podríamos tener un turismo de calidad como Islandia, pero no se apuesta por ello".

Herrero asegura que es normal que la gente esté harta y cansada de ver a políticos que no les representan. "Confío en que la sociedad asturiana recupere su espíritu de lucha y nos voten, porque de nada sirve seguir mirando hacia otro lado. Hay vida más allá del bipartidismo y así se lo transmitimos a la gente cada día".

El próximo 28 de mayo, Miguel Herrero votará a SOS Asturias convencido. "Es una sensación ilusionante, votar plenamente convencido, sabiendo que el miedo no nos conduce a nada y que la transversalidad es la forma más digna de hacer política. Porque nosotros hemos venido a aquí a hacer política y no a vivir de ella. A toda esa gente que no sabe a quién votar les pedimos una oportunidad. Hemos resuelto la papeleta a mucha gente, entre ellos a mí", concluye.