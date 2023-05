Barbón no descarta dar el salto a La Moncloa en el futuro: "La vida da muchas vueltas, quién sabe dónde estaré dentro de unos años”

Los más pequeños también reclaman su cuota de protagonismo en la campaña. Con ocasión del día de la bandera asturiana, el presidente Adrián Barbón se ha enfrentado esta mañana, la sede de la Presidencia, en Oviedo, a una rueda de prensa con periodistas de excepción, los alumnos de Infantil y Primaria del Colegio Público Regino Menéndez Antuña, de Langreo.

Una de las inquietudes planteadas por los niños tenía que ver con la proyección política de Barbón y un posible salto a La Moncloa en el futuro. “Yo ahora aspiro a presidir Asturias, pero la vida da muchas vueltas, quién sabe dónde estaré dentro de unos años”, ha contestado el presidente del Principado, dejando la puerta abierta a postularse en el futuro como candidato a liderar el Gobierno de España.

Por otra parte, Barbón, cuestionado por una pequeña cuya familia sufre los estragos que causa el lobo en los montes asturianos, ha insistido en la discrepancia con el ejecutivo de Pedro Sánchez por la inclusión de esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección (LESPRE). El presidente del Principado admite que la presencia del lobo en el listado “perjudica” a la región y que, ante esta problemática, su gobierno fomenta medidas de precaución para que el lobo “no pueda entrar en las fincas”.

Amén de la pandemia, temporada a la que se ha referido como la más dura de su vida y en la que hubo de tomar decisiones “muy duras”, Barbón ha admitido que, durante la ola de incendios que padeció la región el pasado mes de abril, se sintió “muy impotente por no dar una respuesta mejor cuando había 135 fuegos activos”, objetivo, subraya, que resultaba “imposible” debido a la proliferación e intensidad de los incendios.

Ya en su infancia, ha confesado Barbón, soñaba con ser presidente de Asturias, un anhelo al que nunca se opuso su familia “a pesar de que no estaban metidos en política” y que pone de relieve una anécdota que ha compartido con los pequeños. “Cuando tenía 14 años -relata- fui de visita al parlamento asturiano con el colegio y, sentado en la silla del presidente, dije: “algún día yo ocuparé este asiento”. Si no hubiese cumplido su propósito infantil, Barbón se habría dedicado a la docencia -en concreto a ser profesor de Historia o de Derecho Administrativo en la Universidad-. No obstante, el presidente ha insistido a los niños en que más importante que el ámbito profesional que escoja cada uno es la bonhomía; la política no es una excepción porque -ha enfatizado Barbón- “un buen político es ante todo una buena persona”.

Terminada la ronda de preguntas, los jóvenes del colegio langreano hicieron entrega al presidente asturiano de un lienzo con la bandera del Principado que el presidente recibió con agradecimiento, cercano y desenvuelto ante un alumnado entre el que, quién sabe, quizá se encuentre el presidente de la Asturias del futuro.