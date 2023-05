Un gran paso con pies pequeños

Entre algunas de las cosas que siempre le han gustado a la gijonesa Raquel González Martínez están los zapatos y el personaje de Dorothy Gale en "El Mago de Oz" con sus preciosos zapatitos rojos. Anecdotario aparte, esta joven emprendedora rural, que recuerda todo esto con una sonrisa, lo comenta para explicar cómo ha llegado a poner en marcha hace apenas tres meses, trabajando on line desde su casa en Belerda (Caso), donde vive junto a su marido y sus dos hijos, su zapatería infantil con el nombre de "Dorothy Kids"

"Una amiga emprendedora de Rioseco, que sabía de mi idea de poner en marcha mi tienda, me animó a pedir una ayuda Leader y recuerdo que presenté los papeles apenas unos días antes de acabar la convocatoria. Esta ayuda es un respaldo muy grande y un apoyo muy bueno para ayudar a los jóvenes emprendedores en el medio rural", explica ella, que estudió para ser Técnico Superior en Prótesis Dentales, de lo que no llegó a ejercer, como recuerda, trabajando cara al público en comercios y supermercados de Gijón. "Hubo un tiempo que trabajaba y estudiaba a la vez", añade.

Con su marido se trasladó a vivir a la casa que habían construido en el pueblo natal del primero. "Cuando Marta nació yo iba desde el pueblo a Gijón a trabajar todos los días. Pedí un traslado para trabajar en el mismo supermercado en Laviana, lo más cerca de aquí, pero no pudo ser hasta que finalmente me salió un trabajo en un complejo turístico en Caleao. Luego quedé embarazada de mi segundo hijo, Diego, poco antes de la pandemia, y fue ese momento cuando decidí que no quería perderme más el poder disfrutar de mi maternidad y pasar el mayor tiempo posible con mis hijos. Y así surgió la idea de poner mi propia empresa en nuestra casa", explica.

A esta joven vecina de Belerda le pasó como a mucha gente durante la pandemia, que no solo dieron un cambio a su vida profesional sino que también le sirvió para, como ella afirma, darse cuenta "de que hoy en día, a través de internet, de las redes sociales, puedes comprar lo que quieras y que encuentras, además, productos que no encuentras en tiendas físicas. Si a mí, por ejemplo, me cuesta encontrar cosas que quiero y sólo las encuentro por internet, ¿por qué no arriesgarme y montar mi propia tienda, pensando en quienes les pasa lo mismo? Tengo una buena red y ya hay fibra aquí, además de una empresa de mensajería que funciona muy bien. Nada hay que no pueda hacer desde Belerda, igual que se hace desde Oviedo", dice.

Raquel González es muy exigente a la hora de elegir los zapatos que vende. "Son todos de fabricación nacional. Los hay de diferentes tipos: de vestir, deportivos, de piel. Intento que sean muy cómodos y flexibles y que no tengan contrafuertes, para que no les manquen. Ahora tengo lonas, merceditas, menorquinas, alguna sandalia. Tengo desde la talla 18 hasta la 30. En otoño incorporaré además, botas, medias y leotardos", explica.

Sus vecinos están contentos con el emprendimiento de esta gijonesa. "Y yo más, en los pueblos del entorno y en el colegio hay muchos niños. La acogida ha sido buenísima, tengo que dar las gracias a toda la gente que me apoya, que me llama y que compran mis productos", señala Raquel quien, apenas en tres meses que empezó, se encuentra más que motivada con su tienda de venta on line de zapatos infantiles a través de su página web y redes sociales.

En cuanto a el cambio de vida, dice: "Aunque a veces echas en falta algunas cosas de Gijón, es lo de menos. Hay que adaptarse y disfruta del pueblo con nuestros hijos, que como nosotros, están encantados. Yo creo que se puede vivir y emprender en el medio rural aunque tengo claro que tengo que seguir creciendo, porque la competencia es mucha, y hay que pelearlo cada día", añade con ilusión.