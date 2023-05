Primer día para 254 sanitarios llegados de todo el país: "El HUCA es fantástico"

Cristina Navarro, uno de los 180 médicos MIR que ayer se incorporaron al sistema sanitario asturiano, llega desde la otra punta de España, desde Córdoba. ¿Qué le trajo hasta el Principado? El HUCA, contesta, "un hospital grande, con muchos servicios y referente" en el país.

Como Navarro, que realizará la especialidad de cirugía torácica, son muchos los graduados en Medicina procedentes de otras comunidades e incluso del extranjero –hay casos de Alemania y de América– que han elegido Asturias para formarse durante los próximos cuatro años. Un dato que el consejero de Salud, Pablo Fernández, destacó en la inauguración de la jornada de recepción de residentes, celebrada en el salón de actos del HUCA: "A Asturias se le mira desde otros sitios, su nombre ya se reconoce como excelencia sanitaria y, por ello, estamos recibiendo tantos profesionales que necesitábamos después de años de déficit". De hecho, el Principado ha superado a otras regiones vecinas al quedar solo una plaza MIR de Familia sin cubrir en el área VI, frente a las cinco del año pasado.

Curiosamente y pese a que la Medicina de Familia y Comunitaria es la especialidad que más escasez de profesionales sufre en el conjunto del país, la atención primaria de Asturias atrajo en esta convocatoria a la número catorce del MIR nacional, como recordó el Consejero. Se trata de Nerea Barriuso Oria, de 25 años y de San Sebastián, que fue la mejor clasificada en el Principado. Pero no es la única estudiante brillante que se ha decantado por la región. El enfermero Roger Macip, de 29 años y de la Comunidad Valenciana, fue el número nueve del EIR nacional y trabajará en Gijón, entre el Hospital de Cabueñes y el centro de salud de Laviada. "Estuve mirando planes docentes y el Observatorio de Salud del Principado me llamó mucho la atención, me parece algo pionero", expresó en la jornada de recepción del HUCA, que también acogió a residentes EIR, PIR, FIR, QUIR, BIR y RIR. Entre todos, sumaron unos 254.

Celia Piquero, leonesa de 22 años, es enfermera y trabajará en atención primaria en Gijón. Ella es una firme defensora de la especialidad: "En un centro de salud puedes ser más independiente, tener un contacto más directo con los pacientes, hacer un seguimiento de su progreso... Y si haces una buena atención, previenes que se colapsen las especialidades y ahorras gasto sanitario". Piquero eligió Asturias "por cercanía y porque la unidad docente de aquí es una de las mejores de España".

También por proximidad y por la reputación de la sanidad asturiana, las lucenses Cristina Martínez e Inés Magide decidieron cambiar de comunidad. "Creo que deberíamos estar orgullosos de nuestro sistema de salud, pero en los últimos años no se le ha dado la importancia que se merece. Atención primaria tiene mala fama por las pésimas condiciones laborales que ofrece", señaló Martínez, que hará Pediatría en el HUCA. "En comparación con otros países, estamos bien, pero hay mucho que mejorar a nivel de atención y trato al paciente", apostilló Magide.

¿Y qué dicen los asturianos? Alba de la Puente, de 27 años y de Lugones, está donde quería estar: en el HUCA y en Cirugía General. "Ahora con el MIR me informé de otros sistemas sanitarios y me parece que la calidad del asturiano es muy buena", afirmó. Manel Corte, de 24 años y de La Felguera, quería quedarse "al cien por cien" en Asturias y así fue. Estará en Medicina Física y de Rehabilitación en el HUCA. "Me parece un hospital fantástico. La especialidad la descubrí tarde, pero me gustó mucho porque es muy amplia y en el servicio hay muy buen ambiente", comentó.

Los más de 250 jóvenes que ayer iniciaron su residencia en Asturias esperan de esta nueva etapa "aprender mucho, disfrutar y conocer a mucha gente". Después de tantos años de estudio, tienen ganas de ponerse a prueba y "ver los resultados". Para el Consejero de Salud, Pablo Fernández, tan importante es captar profesionales sanitarios como retenerlos una vez transcurran los cuatro años de formación. "En los últimos años estamos viendo que vienen más profesionales de lo que marchan cuando acaban la residencia. Hemos hecho grandes avances para que resulte más atractivo quedarse. Tenemos la cirugía robótica, la cirugía de precisión, las terapias CAR-T, un instituto de investigación con acreditación de la Carlos III...", concluyó.