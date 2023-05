Tras la visita que Ibai Llanos realizó a Asturias para participar en una campaña de Central Lechera Asturiana, el "estreamer" ha vuelto a acariciar la cultura asturiana, pero en Londres. Así lo muestra en uno de los vídeos que ha subido a la red social donde está disfrutando de un "cachopo" en un restaurante londinense de cocina española: "Es como pollo empanado".

El "streamer" lleva casi una década en Twitch. Y desde entonces, la polémica en torno a su peso ha sido uno de los temas más comentados a lo largo de su carrera. En los últimos días, son muchos los que han vuelto a señalarle por promover el sobrepeso tras anunciar su menú con el chef marbellí Dani García. Y es que Llanos es el séptimo "streamer" en unirse a la Gaming Family de la Familia Mediterránea y crear su propio menú de comida a domicilio. Según él, el mejor hasta la fecha con cosas no vistas hasta el momento: perrito de txuleta, alitas picantes o un takoyaki de postre.

Unas combinaciones que han servido para que internautas o incluso medios de comunicación para volver a criticarle por lo que 'defiende'. En su streaming emitido en directo para presentar el menú y probarlo en directo, ha querido responderles. A aquellos que le han señalado diciendo que "les da pena" porque su físico "es lamentable", ha querido aclarar que el menú es para "un capricho". El resto del tiempo, ha recordado, promueve los hábitos saludables en sus directos.

Llanos es transparente y, tras confesar que su propio reto de cambio físico había decaído, también señaló que esa semana "he ido todos los días al gimnasio". "Desde que estoy en Twitch, he ayudado a mucha gente a hacer un cambio físico", ha declarado: "¿Os parece un sinsentido que alguien con mi físico pueda motivar a alguien? Lo que yo proyecto es llevar una vida saludable, físicamente y mentalmente".

Tanto él, como su entrenador, repiten el mensaje de que "fracasa el que no intenta": "Me han llegado mensajes muy emotivos de personas que han perdido 20 ó 30 kilos y me animan a mí a hacerlo". Y ha recordado lo más importante: "Hay seis creadores de contenido que han sacado un menú antes que yo y no ha pasado nada. Tenían hamburguesas, churros... el problema es cuando lo hace alguien gordo como yo".

Apoyos

Asimismo, el "streamer" ha recibido numerosas muestras de apoyo, y entre ellas las de Lucía Etxebarria quien en su perfil de Twitter se ha dirigido directamente a Llanos para decirle. "Ibai, tú estás bueno, en serio, y eres guapo". Pero no solo le ha dicho eso, sino que ha reforzado sus palabras asegurando que "muchos hombres y mujeres estarían encantados de pasar una noche contigo. Pasa de los amargados, por favor, que la gente se aburre mucho".

Pero en esta ocasión, el "streamer" estaba con unos amigos en un restaurante de cocina española en Londres donde disfrutaron, entre otras delicias, de calamares rebozados, tortilla de patatas, patatas bravas o boquerones. Y también había "cachopo". Y es que lo que le sirvieron al "streamer" fue un filete de pollo empanado con queso gratinado por encima.

"Para la gente que sea de Gijón, de Oviedo, ¿esto tiene buena pinta o no?", decía Ibai mostrando su supuesto cachopo y le preguntaba a sus amigos, "¿esto es cachopo de verdad?" Ninguno de los que estaba con él en la mesa confirmó que se tratase de un cachopo, "es más bien un escalope de queso", le decía uno, mientras que el "streamer" aseguraba que "es como pollo empanado, que ningún asturiano se enfade".

Al final, uno de los acompañantes de Ibai le comentó que, para llamarse cachopo, tendría que ir relleno de algo "como jamón o cecina".