Todo empieza a encajar. Los primeros trenes de muy alta velocidad Talgo Avril (serie 106) estarán listos el próximo mes de noviembre, el mismo que ha señalado el Ministerio de Transportes para la apertura al tráfico comercial de la variante ferroviaria de Pajares. Aunque Renfe mantiene un hermetismo absoluto sobre el destino de estas futuras unidades, fuentes ministeriales señalaron ayer como "seguro" que el primer AVE (marca comercial de la operadora pública) que llegará a Asturias será un Avril. La fecha concreta no se conocerá hasta dentro de unos meses, pues aún restan pruebas y ensayos por realizar, y después habrá que proceder a la homologación de los maquinistas.

La constructora, Talgo, no obstante, no da por cerrada la entrega en noviembre, ya que no está solo en su mano. Esa fecha se alcanzará "siempre que los otros actores que participan en este proceso cumplan con los plazos" que han facilitado a para alcanzar ese objetivo y en virtud de los cuales propone esa fecha. Son 30 los trenes Avril que construye Talgo. La entrega será escalonada.

Los Avril, capaces de rodar por diferentes anchos de vía, deberían haber estado listos el año pasado, pero diversas circunstancias retrasaron la construcción. "El proceso de homologación de cualquier tren es por definición complejo, pero en el caso de nuevas tecnologías como las que equipan los Talgo Avril, la homologación supone un reto para todos los actores del proceso. Se trata de un tren completamente nuevo desde el punto de vista técnico, y capaz de circular a 360 kilómetros por hora en cualquier ancho de vía, hecho inédito en el mundo que hace que su certificación deba ser especialmente exhaustiva", apuntó el fabricante.

En un documento interno, Talgo resaltaba hace unos meses que el retraso en la entrega de los Avril se debía, entre otras razones, a la pandemia y a problemas en la cadena de suministro. No obstante, fuentes ferroviarias consultadas por este diario resaltaron que existe también "un problema organizativo: las vías están muy ocupadas y eso está ralentizando el proceso de homologación, que es muy complejo".

La elevada ocupación de las vías obstaculizó las exhaustivas pruebas que están obligados a realizar los Avril. Debe rodar, como mínimo, 100.000 kilómetros (una distancia equivalente a ocho vueltas y media a la Tierra) para ser homologados. Y para circular a 330 kilómetros por hora, que es el objetivo, tendrán que validar esa velocidad en distintas zonas de vía. En recta, por ejemplo, deben circular en pruebas «de forma continuada» a una velocidad un 10% mayor; esto es, a 363 kilómetros por hora.

Una de las características más destaca de este tren de última generación es que su composición de 12 coches de viajeros y 200 metros de longitud se sitúan en un único piso y a la misma altura del andén, lo que permite a los viajeros acceder al tren y desplazarse por todo su interior sin escalones ni rampas. Además de facilitar el acceso de las personas con movilidad reducida, también lo hará, por ejemplo, a padres con carritos de bebé y a viajeros con equipajes voluminosos o bicicletas", indicó Talgo.

La empresa, con sede central en Las Rozas (Madrid), se comprometió entre 2015 y 2017 a construir 30 unidades (en un primer momento fueron 15 las encargadas por Renfe) y a mantenerlas durante 30 años por unos 900 millones de euros. La operadora pública aspiraba a tener en su poder las Avril para el verano del año pasado, y llegó a amenazar con sanciones a Talgo por el retraso.

El Ministerio de Transportes prevé que los Avril circulen por líneas que cuentan con diferentes anchos de vía, como las de Galicia y Asturias, ya que cuentan con eje variable y son, por lo tanto, capaces de avanzar tanto en vías con ancho europeo estándar (1.435 milímetros entre las caras internas de los carriles) como con ancho ibérico (1.668 milímetros).

Gracias a esta capacidad, los Avril podrán ser utilizados en la práctica totalidad de la red ferroviaria española electrificada con catenaria, "acercando aún más aquellos destinos a los que todavía no se ha extendido la nueva red ferroviaria de altas prestaciones, y en las relaciones internacionales entre España y Francia", según el fabricante. Talgo Avril ostenta el récord mundial de velocidad en ancho ibérico: 360 kilometros por hora, que se alcanzaron el 7 de septiembre de 2022 en la línea de alta velocidad Ourense-Santiago de Compostela, en Galicia.

Talgo sostiene que el Avril se convertirá "en referente de calidad en el segmento de la muy alta velocidad ferroviaria". Y añade: "Gracias a su alta capacidad y al ligero peso total, los trenes Avril minimizan el consumo energético y multiplican la eficiencia. Eso les permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar aún más la posición del tren como el modo de transporte más sostenible".