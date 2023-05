El partido de los Socialistas Independientes de la Derecha Rural Asturiana (SIDRA), creación humorística del monologuista Chema Fosagra para refrescar el último tramo de campaña, no ha parado de trabajar para sacar a todos una sonrisa en mitad del frenesí político que sacude la región. Pero ahora, con la campaña finalizada, se ha dado cuenta de que su lista no estará en los colegios electorales. Pero da igual, que le quite lo bailao...