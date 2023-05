Los nuevos sanitarios quieren quedarse en Asturias, donde ven "muchas oportunidades"

El futuro de la Sanidad asturiana se vistió de gala ayer en un repleto Edificio Calatrava, en Oviedo. Con frecuentes recuerdos a Lucía García, la joven gijonesa trágicamente fallecida a la que le habría correspondido graduarse en el acto, 250 alumnos de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud celebraron un acto marcado por un deseo compartido por muchos de los nuevos egresados: desarrollar su carrera profesional en Asturias.

Entre los 128 estudiantes de Medicina, 73 de Enfermería, 33 de Fisioterapia y 16 de Odontología se respiraba optimismo en lo relativo a este objetivo. Paula Sánchez, enfermera, considera que en la región "hay muchas oportunidades laborales" para su gremio, aunque reconoce que afronta esta nueva etapa vital "con miedo y nervios, pero sobre todo con ilusión". Su compañera Lucía Sierra explica que reciben abundantes propuestas laborales para marcharse del Principado, incluso desde fuera de España, de países como Canadá, Noruega o Finlandia, aunque, como Sánchez, su deseo es permanecer en Asturias.

Eva Caunedo, ya fisioterapeuta con todas las de la ley, encara el porvenir "con energía y ganas". Quiere estudiar un máster fuera, pero su intención es también establecerse en su tierra, un deseo que espera ver cumplido dado que "hacen falta ‘fisios’ en la sanidad asturiana, y somos una tierra de oportunidades".

Darío Valdés, graduado en Medicina, tampoco quiero dejar Asturias. "Si no levantamos nosotros nuestra Sanidad, ¿quién lo va a hacer?", se cuestiona, casi sin tiempo para detenerse a reflexionar puesto que ya acecha "la incertidumbre" del MIR. "Ya estoy con el tema de las academias –profundiza–. El examen es en enero, así que no tenemos tiempo que perder". Borja Núñez, encargado de intervenir en nombre de los nuevos médicos, dejó una reflexión vital: "Todo va a salir bien, y si no sale bien no pasa nada".

Nuria Llano, una de los dieciséis odontólogos graduados, dice enfrentar un futuro profesional "incierto". No obstante, confía en poder quedarse en Asturias teniendo en cuenta la experiencia de egresados en cursos anteriores. "Mis compañeros de otras promociones pudieron quedarse porque aquí hay trabajo y oportunidades", expone.

El Decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, José Antonio Vega, recalcó en su discurso que los graduados son "el futuro de nuestra Sanidad", al tiempo que recordó que estos se deben a la sociedad "que ha contribuido a que estéis hoy aquí graduándoos". Asimismo, invitó a los jóvenes a "seguir luchando" por sus sueños.

El profesor Arias Blanco fue el encargado de hablar en nombre del rector, Ignacio Villaverde, que no pudo acudir al acto. Trasladó a los estudiantes lo "orgulloso" de ellos que se siente un rector que desea que la Universidad sea "siempre" la casa de los recién graduados, a los que aspira a "acompañar en el camino".