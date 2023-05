Canga: el pueblo con nombre de candidato que no sabe si votar

Aquí la paradoja: en un pueblo asturiano con nombre de candidato a las elecciones regionales están "hartos" de todos los políticos. Tanto, que ayer por la mañana algunos no tenían claro si iban a votar. Son los vecinos de Canga Cimeru y Canga Fonderu, en el valle mierense de Cenera. Dos aldeas –aunque los vecinos la consideran solo una, con dos barrios– tan bonitas que impresionan, pero tan solas que dan pena. La referencia está clara: el nombre se corresponde con el de Diego Canga, candidato en estas últimas elecciones a la Junta General del Principado por el Partido Popular (PP). Solo un vecino, Gerardo Fernández, tiene la residencia habitual en Canga Cimeru: "Fueron marchando todos poco a poco, esto se muere porque para nosotros no mira nadie".

El día amaneció tranquilo ayer, jornada de elecciones, en Canga. Gerardo recibe a las visitas contento, apoyado en una muleta: "Lita, mira lo que dicen. Que vienen del periódico porque se llama el pueblu como el candidato del PP", ríe el vecino. Se lo dice a Manolita Álvarez, que vive en Mieres pero tiene una casa en la aldea para pasar el fin de semana. "Yo estuve aquí de continuo hasta que no pude más", reconoce.

Madre de tres, hizo todo lo posible por criar a sus hijos en el pueblo. "Peleé muchísimo porque el autobús de la escuela llegara hasta aquí. Eso tienen que saberlo Diego Canga y todos los políticos. Que somos nosotros, solos y contra todos, los que luchamos porque las aldeas no se queden sin vecinos". Eran otros tiempos. Los niños iban a la escuela de Cenera. Ahora, el colegio más cercano está en el núcleo urbano de Mieres. "Terminaron con todo, ¿Cómo vamos a estar contentos?", claman.

Urnas

"El voto es secreto", ríen cuando les preguntan. Pero lo cierto es que se deduce, de sus declaraciones, que tienen pocas ganas de urnas: "Si aquí, votes a quien votes, no parece nunca que mejore. Cada vez peor". Critican que pagan los mismos impuestos –o prácticamente los mismos– que en la zona urbana del concejo. "Los servicios, ya ves, son muchos menos". Llega por la carretera, dando un paseo, José Ramón Muñiz. Natural de Muñón Fonderu, se trasladó a Caborana por su matrimonio con una allerana.

"De los impuestos quiero hablar yo", apunta Muñiz desde el camino. Tiene un prau cerca de su casa de pueblo, por el que paga cerca de ciencuenta euros de IBI. "Eso no lo tendríamos que pagar, porque ya ves que somos los que cuidamos la zona rural", señala. Y añade: "Esto puede parecerte guapo si vienes un día, un fin de semana, o una semana entera. Pero vivir aquí... y si no tienes coche, olvídate". Critican la falta de conexiones, tanto físicas como virtuales. Hasta la zona no llega el 4G y la cobertura del móvil, depende de la compañía, también falla.

"Parece que solo nos quejamos, pero es que para un día que nos vienen a ver...", comentan entre ellos. Aprovechan para agradecer al presidente de la entidad de vecinos del valle, Pepín Álvarez, todo el trabajo hecho. "Lleva cuarenta años defendiéndonos, haciendo colas en el Ayuntamiento o en el Principado para reclamar todo lo que necesitamos". Otra vez al tema original: que qué les parece que el pueblo se llame como un candidato. Gerardo se encoge de hombros: "Pues, ¿qué quieres que te diga? Aquí solo vino un partido a poner carteles. Y no los colgó muy bien porque, cuando nos despertamos por la mañana, el póster ya había volao".