Un nuevo surdimientu folkie se deja oír en Asturias

Dos grupos asturianos de folk, "Guieldu", de Avilés, y los villaviciosinos de "Alienda", han captado la atención del Festival Internacional do Mundo Celta de Ortiguera, en Galicia, el mayor evento de música celta de la península Ibérica y uno de los más relevantes de Europa. "Guieldu" y "Alienda", junto con la banda aragonesa "Muro Kvartet", se han convertido en finalistas del certamen "Runas" 2023, que busca a las mejores bandas noveles de la escena de folk de raíz céltica.

El próximo día 10 de julio tendrá lugar en Ortigueira (La Coruña) la final –cada grupo actuará durante 40 minutos en el relevante escenario de este festival gallego– y el ganador tendrá el honor de poder ofrecer un concierto íntegro en solitario en la próxima edición del festival.

El estilo de "Alienda" –"alendar" en asturiano es alentar, respirar– ha sido definido como "power folk". Los villaviciosinos ofrecen una mezcla de música y estilos tradicionales que incorpora elementos estilísticos de otros géneros musicales. La banda, que se formó en 2013, está compuesta por Bárbara Rodríguez-Quevedo Pedrayes (vigulín y voz), Illán Escalada Martínez (gaita y voz), Francisco Rodríguez Buznego (bouzuki), Edu Llosa García (batería y percusión), Carlos Castro Vázquez (bajo) y Emilio Amboage Rodríguez (guitarra). Su primer trabajo de estudio fue el EP "Alendando" (2014), con cuatro temas. En 2015 recibieron el premio "AMAS" a la mejor canción folk por su pieza "Rucaúres". Este 2023 han sacado al mercado su primer LP, llamado "Alienda" también y en él se incluyen composiciones propias y arreglos de algún tema tradicional, además de contar con letras de Roberto González-Quevedo y una del cantautor turonés Alfredo González.

Illán Escalada, gaitero y voz de "Alienda", considera que el folk está viviendo un momento al alza, que la cultura tradicional asturiana está "saliendo del armario", desprendiéndose de la "vergoña" y que se está produciendo un "Nuevu Surdimientu mucho más amplio y potente" que el denominado "Surdimientu" original, el surgimiento de la cultura asturiana a partir de la segunda mitad de los años 70 del siglo XX. "Alienda", dice es un grupo que "arriesga", que tiene "mucho morro porque hacemos lo que nos da la gana y nos presta". Un grupo que busca un "público más abierto" del que anteriormente tenía la escena folkie en Asturias.

Los componentes de "Guieldu" son Susana Sors (voz y guitarra acústica), Héctor Aneiros (whistles, flautas y ocarinas), Olaya Pérez (violín), Jorge Álvarez (mandolina, bouzuki y guitarra eléctrica), Laura Méndez (sintetizadores), Pablo Santamarta (bajo y didgeridoo) y Rubén Cadenas (batería y otras percusiones). La iniciativa partió de Héctor Aneiros, que desde niño soñó con formar una banda. "En octubre de 2019 me puse en contacto con gente de mi edad (los veinte). Buscaba renovar un poco el panorama folk, que está un poco envejecido y donde la renovación es escasa", explica. "En torno al 2000 hubo una cierta vuelta a la raíz. Con el nuevo milenio como que volvía a empezar el mundo. Pero todo quedó parado tras la crisis (de 2008) y los grupos se redujeron casi a hacer folk de cámara. Ya no eran aquellos grandes espectáculos, como los de Hevia. Pues nosotros acabamos formando un grupo grande, con siete componentes, al estilo de ‘Capercaillie’, ‘Luar na Lubre’ o ‘Milladoiro’", añade el promotor de este grupo que toma su nombre de la expresión en asturiano "ir a guieldu". "Se dice en la zona centro-occidental, en Soto del Barco y Candamo, y significa salir a recoger frutos pequeños del bosque, o incluso marisco. Es una alegoría: nosotros recogemos canciones y las trasladamos a nuestro estilo con total libertad".

"Guieldu" busca también un nuevo público, "que no solo le gustara el folk, también que tuviera otros gustos por el rock, el country o el new age", explica Aneiros, quien reivindica, no obstante, la raíz inequívocamente celta de su repertorio.