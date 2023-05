El panel de los expertos

"El PSOE asturiano resiste el varapalo general"

Francisco Bastida | Catedrático de Derecho Constitucional

"El PSOE ha resistido en Asturias el varapalo general que ha recibido en España. Aquí parece que Barbón podrá gobernar de nuevo, dado que en el sistema de elección del presidente no hay voto en contra. Ciudadanos se ha hundido y ha habido un trasvase de votos que recibió el PP, ya que tampoco ha habido mayor participación, ni se ha movilizado más la izquierda. Estas elecciones han sido tomadas por muchos electores con una visión de elecciones generales, como una valoración de la política del Gobierno, no tanto económica, sino la del Gobierno de coalición. Además, en la campaña electoral se han resaltado las ‘fake news’ del Partido Popular de una manera descarada, con las listas de Bildu, que si ETA vive aún... achacándole al Gobierno cosas que no vienen al caso. Creo que han pesado bastante en la votación aspectos como los cambios en los delitos de sedición y malversación y la ley del ‘sí es sí’".

"Llama la atención el particularismo de Asturias"

Azucena Álvarez | Politóloga y profesora de la Escuela Oficial de Idiomas

"Lo primero que llama la atención es el particularismo de Asturias respecto al resto de España, donde se ha visto un cambio de ciclo con una subida clarísima y definitiva del PP. Las autonómicas, al no celebrarse en todas las comunidades, no ofrecen una foto completa del sentimiento político de los españoles; las municipales, sí. Y en ellas el arraigo de la izquierda ha impedido esa tónica general observada en el resto de España. Pero también hay cambios muy interesantes; por ejemplo, el de los nuevos partidos, ya que Ciudadanos desaparece por completo y Podemos vive su canto del cisne, al obtener únicamente un escaño, que ocupará además una persona enfrentada al aparato central, con lo que a medio plazo no sé qué hará con su escaño. En cuanto a las segundas generaciones de esas nuevas políticas, Vox se afianza, cuando se pensaba que había tocado techo, y mejora IU. Ha evolucionado el sistema de partidos en Asturias".

"Como era previsible, ganaron todos"

Javier Junceda | Abogado y académico de Jurisprudencia

"Como era previsible, todos ganaron. Los socialistas, al mantener los escaños. Los populares, al incrementar su representación desde los diez de las anteriores elecciones. Vox, por duplicar su representación. Podemos, al conservar al menos su representación parlamentaria. IU, por incrementar algo lo que tenía. Y Foro, por no salir de la Junta. La realidad, sin embargo, es otra bien distinta. El PSOE ha ganado por la empatía de su líder y la eficaz mano del hasta ahora vicepresidente, que ha dotado al Gobierno de un equilibrio digno de resaltar. El PP ha fracasado al haber optado por una candidatura heterodoxa en forma y fondo, con propuestas de aurora boreal presentadas con inusual grado de excentricidad. Recuperar los diputados de Ciudadanos es una derrota sin paliativos, porque para ese viaje no hacían falta esas alforjas. Un congreso deberá apostar por fórmulas eficaces que le permitan dentro de cuatro años tomar el relevo del socialismo".

"Todo ha ido según lo previsto"

Juan Vázquez | Catedrático de Economía Aplicada

"No ha habido prácticamente sorpresas y todo ha ido según lo previsto. El PP ha crecido pero por debajo de algunas expectativas creadas. En la izquierda hay un claro trasvase de Podemos, que se derrumba, a una Izquierda Unida indispensable para el Gobierno. Seguimos, por tanto, prácticamente igual y eso pone de manifiesto las inercias que dominan en la política asturiana y lo difícil que es vencerlas. Es curiosa la diferencia del PSOE en Asturias y el resto de España. Seguimos parecido, pero quizá peor porque el PSOE, llamado a gobernar, tiene mayor dependencia y menor margen para los pactos. Particularmente no puedo dejar de sentir la esperada desaparición de Ciudadanos y lamentar profundamente cómo ha cambiado el panorama de hace cuatro años y cómo se ha desbaratado ese capital como tercera fuerza regional y teórico elemento de equilibrio. Una verdadera pena".

"El fuerte liderazgo de Barbón, clave del resultado"

"Los asturianos han dado a Adrián Barbón el respaldo para que siga desarrollando un programa de gobierno que se encontraba, según el relato de campaña de la FSA, a medio ejecutar. El fuerte liderazgo del Presidente y la exhibición del respaldo de una organización con una imagen de solidez y fiabilidad, en contraste con el caos de otras formaciones, han sido otras de las variables que explican el buen resultado del PSOE, pese a la pérdida de votos que registra el bloque de la izquierda y el gran aumento del PP y Vox. Los resultados avalan una campaña moderada en las formas y el fondo, que no ha aludido a temas polarizantes como la oficialidad de la llingua y que ha rehuido contagiarse de asuntos nacionales. Si mantiene la coherencia con este tono de campaña, el Ejecutivo que forme Barbón deberá ser el reflejo de la transversalidad y de la orientación a la gestión para abordar los grandes retos de Asturias".

"Se confirma el triunfo personal de Barbón"

Jacobo Blanco | Decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos

"Ha terminado una etapa, la de la nueva política. Podemos está prácticamente desaparecido y Ciudadanos no aparece por ningún lado. Lo que viene ahora no sabemos exactamente qué es. La síntesis podría ser que los viejos partidos han incorporado parte de la nueva política, mientras que los partidos de la nueva política se suicidaron aplicando criterios de la vieja política. Los votantes parecen decir que vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer. Pese a los malos datos económicos y sociales se confirma el triunfo personal del señor Barbón: con un PSOE a la baja en toda España es el único que resiste y con visos de convertirse en un ejemplo de liderazgo nacional en el sentido de saber entender a su electorado. Otra cosa es que eso sea bueno para Asturias. Respecto al PP, los vientos de cola le han empujado, pero hace más viento de cola y de cambio de ciclo en el resto de España".