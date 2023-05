Del bañador al chubasquero: el tiempo que nos espera en Asturias los próximos días

Muchos asturianos optaron ayer por hacer la digestión de los resultados electorales en bañador y chancletas. Animados por el sol y las cálidas temperaturas –se alcanzaron los 20 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en prácticamente todos los puntos de la región–, los playeros se lanzaron a disfrutar de la arena y el mar en una jornada de buen tiempo que, sin embargo, no tendrá demasiada continuidad en el tiempo.

En Oviedo, donde ayer los termómetros llegaron a registrar temperaturas de hasta 23 grados, sin viento y con cierta sensación de bochorno –aunque menor que el domingo–, tanto hoy como el viernes y el sábado se espera que puedan caer precipitaciones. Sin embargo, la lluvia no traerá aparejada una bajada de las temperaturas, con mínimas entre los 14 y 15 grados y máximas ligeramente superiores a los 20. Esta tendencia, con temperaturas agradables y amenaza de lluvia, será similar también tanto en el Oriente como en el Occidente; en los concejos de Llanes y Valdés, respectivamente, la previsión de Aemet augura días nublados y precipitaciones para el viernes y el sábado, igual que en la capital del Principado.

En Gijón, por su parte, la lluvia no hará acto de presencia hasta mediada la próxima semana, cuando se anuncian precipitaciones que no aflojarán hasta el domingo. Del bañador al chubasquero, en Asturias no hay quien se quite el sayo hasta el cuarenta de mayo.