Los abogados piden al Principado que actúe para resolver la huelga judicial

Los abogados no aguantan más y se han reunido tanto con la viceconsejera de Justicia como con los sindicatos para que hagan lo imposible por resolver un conflicto que está poniendo en serios aprietos económicos a muchos bufetes, y también a los procuradores. Los dos colegios de Oviedo y Gijón pidieron al Principado una actitud más "proactiva" frente al Ministerio de Justicia para que exija un acuerdo inmediato con los funcionarios, y se amplíen los servicios mínimos.

"El derecho a la tutela judicial efectiva no puede estar en peligro a consecuencia de estos conflictos", advierten los letrados. Y añaden que "a la Abogacía no se le puede pedir el sacrificio constante de ser uno de los grandes perjudicados por estas huelgas".

También reclaman ser tratados con "dignidad y respeto", celeridad en la atención, ser avisados con antelación de la suspensión de vistas y juicios y "la apertura de una comisión que comience a evaluar y definir los planes de refuerzo" para normalizar el servicio.

La viceconsejera Encarnación Vicente indicó por su parte a los decanos que va "a reiterar al Ministerio la necesidad de que se retome el diálogo con los representantes sindicales, con el ánimo de llegar a acuerdos que permitan desconvocar la huelga lo más rápido posible", e indicó que se analizarán las medidas de refuerzo una vez finalice el paro.

Estas peticiones se han conocido en el curso de una jornada de huelga general, en la que los funcionarios han formado una cadena ante los Juzgados de Oviedo para exigir al Ministerio que se siente a negociar. Creen que "es el momento de ejercer más presión". "La otra vez ya conseguimos un acuerdo con un Gobierno que acababa de ganar las elecciones y aún no se había conformado. Podemos hacerlo otra vez", indicó Cristina Esteban, de CSIF. "Nos han dicho que no tienen nada que negociar con nosotros, el Ministerio no oye, no responde", añadió Esteban. La protesta coincidió con otra contra la violencia doméstica, lo que hizo que la plaza de Gota Losada de Oviedo se llenase de pitos y voces reivindicativas.

"Con los usuarios de la Justicia, los abogados y procuradores son los grandes paganos de esta situación. Hay abogados y procuradores de despachos pequeños con problemas económicos. Normal, no hay sentencias, no hay procedimientos, no hay nada, y sin procedimientos no cobran", explicó Cristina Esteban. "Si el Ministerio quisiese podría ponerle fin a la huelga de inmediato", añadió por su parte Daniel Alonso, de CC OO.

"La convocatoria de elecciones no debería perjudicarnos, el Gobierno no está aún en funciones, con lo que puede llegar a acuerdos", añadió este sindicalista. "El trato que ha tenido el Ministerio con nosotros hasta ahora ha sido denigrante, ha pasado absolutamente de nosotros, privilegiando al cuerpo de Letrados y a los magistrados y fiscales", lamentó.

Según Alonso, Asturias sigue siendo una de las comunidades con mayor seguimiento de la huelga. Y es que "la gente está muy cabreada y con ganas de seguir".