Regresar con un pan bajo el brazo

"Siempre he trabajado pensando en volver para quedarme definitivamente en mi pueblo, lo echaba mucho de menos aún viniendo los fines de semana", explica Diego Fernández Álvarez. Hace poco más de dos meses abrió en Boal un despacho de pan y tienda de otros productos al encontrar un nicho de mercado y trabajar en un oficio que nada tiene que ver con el suyo, pues es electricista de profesión. "En Gijón hice un módulo de grado medio en Electromecánica y empecé a trabajar pronto. Primero en Gijón, luego estuve un tiempo en Burela (Galicia), luego Oviedo, y de nuevo Burela hasta que un día decidí que quería buscarme la vida en mi pueblo", explica Fernández, que cuenta que en Boal está toda su familia y su pareja. "Mis padres tienen un almacén de piensos y mi hermano, un bar", añade.

Sus ganas de instalarse definitivamente en su lugar de origen le hicieron buscar un trabajo que le permitiera hacerlo tras estudiar qué expectativas laborales podía haber en su localidad pues, como el mismo afirma, "aquí apenas hay puestos de trabajo, casi todo el mundo se tiene que desplazar a Navia, a Tapia, o a concejos del entorno", explica. En principio, estudió la posibilidad de abrir algo relacionado con su profesión como electricista, "pero vi que aquí había más competencia y requería una mayor inversión. Pensé, entonces, en buscar otra actividad que fuera necesaria en la zona y como aquí sólo hay una panadería para todo el entorno, pensé que sería una buena idea abrir un despacho de pan".

Ha llamado a su negocio Panadería El Abuelo, un nombre que, curiosamente, se refiere a él mismo. "De pequeño, en el colegio, me llamaban el abuelo porque era muy formal y muy responsable, y ese el mote que me quedó. Mucha gente aquí, cuando vieron el logo, sobre todo mis amigos, ya sabían que se trataba de mí", dice sonriendo.

Explica este emprendedor rural que él no es un panadero al efecto, es decir, no amasa él sino que las piezas ya le llegan hechas y las cuece en sus hornos, con lo que salen recién hechos. "Trabajo con una empresa de El Berrón y otra de Galicia. Tengo pan de varios tipos, de trigo normal, roscas gallegas, pan de maíz, sin gluten, otras que son mezcla de trigo y centeno, en fin, que hay variedad", explica. En El Abuelo también hay, de viernes a domingo, así como los días festivos, productos de confitería, especialmente pasteles que trae de Navia, así como también pizzas y empanadas. Defensor de los productos de la tierra y de cercanía, añadió a su despacho de pan también la venta de productos propios de la zona como miel, orujos y licores, conservas, vino o fabas. "Son la mayor parte asturianos y tanto de Boal como del entorno. Tapia de Casariego, Navia, Luarca o Villayón. El público para el que está enfocado, principalmente, es el turismo. En los últimos años se ha incrementado el número que vienen por aquí a conocer la naturaleza y hace rutas, que preguntan por productos típicos y en mi tienda los pueden encontrar", explica.

Él, que ha solicitado el ticket rural y está pendiente de saber si se lo conceden, cree que se puede emprender en el campo "si hay trabajo, claro. Porque por ejemplo casas sí hay para restaurar o vivir en ellas, y de hecho, tras la pandemia, no sólo ha vuelto gente a vivir al pueblo sino que se ha incorporado otros llegados de otros lugares, familias que ya se han asentado aquí. Pero el trabajo es fundamental para continuar porque los ahorros no duran siempre", dice este emprendedor que cada día ya está a las cinco y media de la madrugada en su local para que no le falte a sus clientes el pan recién horneado a partir de las siete y media de la mañana. Él cree en el emprendimiento, pero matiza que "los gobiernos deberían de apoyar más a los que viven en las zonas rurales tanto para que la gente se quede, como también para que vengan más porque en Boal si que se podría montar algún negocio más".